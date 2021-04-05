شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح تكامل الدردشة والغرف مع حسابات المستخدمين الشخصية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت جوجل خلال العام الماضى بدمج Chat messaging و Google Meet مع Gmail لمستخدمى المؤسسات، لكن تقوم جوجل الآن بطرح التكامل لمستخدمى Gmail الشخصيين أيضًا، وبعد الإطلاق، سيرى مستخدمو Gmail أيضًا أربع علامات تبويب ضمن Gmail - الدردشة والبريد والاجتماع والغرف.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن الميزة متاحة حاليًا فقط على كل من إصدارات سطح المكتب لحسابات Gmail وتطبيق Gmail، وفى تطبيق Gmail، ستجد جميع الخيارات الأربعة فى شريط الأزرار، بينما يوجد على سطح المكتب قسم مخصص لكل منها على الشريط الجانبى الأيسر.

ويتم تمكين هذه الخيارات افتراضيًا عند بدء التشغيل، ومع ذلك، تمنح جوجل المستخدمين خيار إيقاف تشغيلها من الإعدادات، وفيما يتعلق بالوظائف، تعمل هذه الخيارات الجديدة بطريقة مماثلة للتطبيقات المستقلة، فتم دمجها جميعًا الآن تحت سقف واحد من تطبيق Gmail.

وفى حالة عدم وصول الميزة إلى حساب Gmail الشخصى الخاص بك، فلديك خيار تمكين خيارات الدردشة والغرف يدويًا من الإعدادات.