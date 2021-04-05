شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستثمر أكثر من 44 مليون دولار فى شركة سيارات الأجرة Kakao Mobility والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستستثمر شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا أكثر من 50 مليار وون (44.15 مليون دولار) فى Kakao Mobility Corp، أكبر شركة لاستدعاء سيارات الأجرة فى كوريا الجنوبية.

وستستثمر جوجل فى Kakao Mobility من خلال الاستحواذ على أسهم جديدة بقيمة 56.51 مليار وون، وفقًا لملف تنظيمى من Kakao، وستمنح الصفقة، التى تحدد القيمة الإجمالية لـ Kakao Mobility عند 3.35 تريليون وون، جوجل حصة 1.69% فى الشركة، التى تدير خدمة Kakao T لاستدعاء سيارات الأجرة ولديها 28 مليون مستخدم.

ومن خلال الاستثمار، اتفقت الشركتان على التعاون فى تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى القائمة على السحابة وخلق تآزر بين خدمات جوجل ومنصة Kakao Mobility، ويأتى أحدث إعلان فى الوقت الذى تواجه فيه Kakao Mobility منافسة من الوافد الجديد UT، وهو مشروع مشترك بين T Map Mobility Co، وهى شركة تابعة لشركة SK Telecom أكبر شركة اتصالات فى كوريا الجنوبية، وشركة Uber Technologies Incالأمريكية.

وستطلق UT خدمة جديدة فى منتصف العام من خلال الجمع بين خدمات استدعاء سيارات الأجرة الحالية من Uber و T Map Mobility، وفقًا لتقارير وكالة أنباء يونهاب، وتعد خدمة T Map Mobility، T Map Taxi، ثانى أكبر خدمة فى البلاد مع 200000 سائق مسجل و750.000 مستخدم نشط شهريًا، وفقًا للشركة.