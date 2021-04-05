عملة رقمية تعود للمنافسة من جديد وتسجل مستويات قياسية.. تعرف إليها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 10:09 مساءً - منذ 5 ساعات

آخر تحديث: 5 - أبريل - 2021 6:23 مساءً

تزامناً مع النجاحات لمعظم العملات الرقمية متأثرة بالمناخات الإيجابية والداعمة لهكذا استثمارات، استطاعت عملة الـ “ريبل” النجاح في التألق من جديد لتقفز إلى قمة 3 سنوات.

ويبدو أن الحركة الشرائية لا تزال تسيطر على تعاملات الريبل خلال 2021، حيث قفزت ريبل من مستويات الـ0.21 دولار مطلع يناير الماضي لتنجح في مضاعفة قيمتها السوقية بأكثر من 3 مرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وزادت ريبل الآن بأكثر من 20% صعودا إلى مستويات 0.727 دولار والتي تعد الأعلى منذ مايو 2018، بينما قفزت القيمة السوقية للريبل إلى أكثر من 33 مليار دولار.

وزادت ريبل في الأيام السبعة الأخيرة بحوالي 30% بينما ارتفعت بأكثر من 55% خلال ثلاثين يوما.

وعينت ريبل المدير التنفيذي السابق في أوبر لقيادة التوسع في جنوب شرق آسيا وسط هجمات متكررة من هيئة الأوراق والبورصات الأمريكية.

وبينما تهاجم هيئة الأوراق والبورصات الأمريكية ريبل حيث تراها ورقة مالية وليست عملة، حصلت ريبل الشهر الماضي على التسجيل كشركة في وايومنج.

وقالت القاضية سار نيتبرن ، من محكمة القطاع الجنوبي من نيويورك،نهاية مارس الماضي “ما أفهمه حول ريبيل هو أنها ليست عملة ذات قيمة، ولكنها لها استخداماتها التي تجعلها مختلفة عن بتكوين وإيثير.”

يأتي ذلك بينما تلاحق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ريبيل قضائيًا بسبب اعتبارها ورقة مالية متداولة بلا تراخيص، وتسعى ريبيل للحصول على إعفاء.

وبينما تضيق أمريكا الخناق على ريبل، يبدو أن ريبل تجد في آسيا أفاقا أكثر اتساعا، حيث وافقت ريبل على الاستحواذ على حصة 40٪ في شركة المدفوعات العابرة للحدود ترانجلو.

وذلك بهدف توسيع خدمة السيولة عند الطلب (ODL) الخاصة بـ ريبل نت، التي تستخدم عملة XRP المشفرة.

وتتداول بتكوين خلال تلك اللحظات نزولا بحوالي 0.45% عند مستويات 57.9 ألف دولار بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 1.082 تريليون دولار.

المقال لا يعبر عن توصية أو ترشيح، بل مجرد رصد لتقلبات السوق، حيث ينطوي التداول في العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار، علما بأنها لا تخضع بالكامل للهيئات والأسواق المالية.