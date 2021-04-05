تكنولوجيا: Oppo تعتمد سلسلة هواتف Reno6 في 3C و MIIT

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة Oppo سلسلة هواتف Reno6 مؤخراً في كلاً من 3C و MII ولقد كشفت التسريبات التي جاءت من قاعدة البيانات عن بعض من مواصفات الإصدارات المرتقبة.

رصدت هواتف Reno6 بنماذج رقم PEPM00، وPEXM00 وأيضاً PDNM00، حيث تتميز هذه الإصدارات برقاقة معالج Dimensity 1200، وتقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

ولقد رصدت تسريبات مصورة لأحد إصدارات Oppo من سلسلة Reno6، كما يأتي اثنان من الإصدارات بميزة الشحن السريع بقدرة 65W، بمعايير 10V و 6.5A.

كما تشير التسريبات إلى أن أحد إصدارات Reno6 يأتي برقاقة معالج Dimensity 1200، بينما يأتي هاتف Reno6 Pro برقاقة معالج Snapdragon 870، ويتميز هاتف Reno6 Pro Plus برقاقة Snapdragon 888، على أن تدعم كافة الإصدارات الإتصال بشبكات 5G.

من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى أن Oppo لديها ثلاثة من إصدارات 4G، حيث تأتي هذه الإصدارات دون تقنية الشحن السريع، أيضاً لن تتضمن هذه الإصدارات وحدة شحن في محتوى الصندوق.

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