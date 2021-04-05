شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منظمو مؤتمر E3 2021 للألعاب يؤكدون أنه مجانى بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تخطى عام 2020 لأسباب واضحة، لا يزال من المقرر أن يعود مؤتمر الألعاب الشهير E3 فى شهر يونيو كحدث رقمى بالكامل عبر الإنترنت، وفى ظل عدم وجود تفاصيل حول ما يمكن توقعه والعديد من الشائعات حول المشاركة فى الصناعة، ظهر تقرير يدعى أن بعض عناصر العرض ستوضع خلف جدار حماية، مع عروض بث مباشر مدعومة من GeForce Now.

وفى تغريدة، قالت ESA "إن عرض E3 الرقمى لعام 2021 هو حدث مجانى لجميع الحاضرين"، وأكدت فى بيان متابعة أنه "لن تكون هناك عناصر فى E3 2021 ستكون وراء نظام حظر الاشتراك غير المدفوع"، وسواء كان ذلك يمثل تغييرًا فى الخطط، أو تضييقًا للنطاق بعد التحقيق فى مناهج أخرى أو أى شيء آخر لا نعرفه تمامًا، لكن علينا الانتظار لمعرفة ما سيكون عليه عرض هذا العام بالضبط.

يذكر أنه فى 2020 قامت جمعية برامج الترفيه "Entertainment Software Association" بإلغاء مؤتمر الألعاب E3 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا COVID- 19، لكنها لا تزال ملتزمة بعقد هذا الحدث فى العام المقبل.

وبحسب موقع Engadget الأمريكى، فقد وصفت المعرض المستقبلى بأنه حدث "معاد تخيله"، على الرغم من أن هذه هى اللغة التى استخدمتها المنظمة للإعلان عن مؤتمر 2020 الذى تم إلغاؤه منذ ذلك الحين، فيما لن يكون مفاجئًا إذا كان حدث 2021 هو مجرد عرض لمجموعة من التقنيات التى ظهرت هذا العام، فقط بمزيج مختلف من الألعاب.