تكنولوجيا: vivo تدعم هاتف NEX 5 المرتقب بكاميرة مدمجة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط شركة vivo لإطلاق هاتف vivo NEX 5 بمستشعر للكاميرة أسفل الشاشة، مع شاشة منحنية من الإتجاهات الأربعة.

كشفت شركة vivo عن نموذج هاتف APEX 2020 الذي جاء بمستشعر للكاميرة أسفل الشاشة، مع شاشة منحنية waterfall، ومن ثم قدمت الشركة هاتف vivo NEX 3S 5G بعد ثلاثة أشهر بشاشة waterfall مع تغيير الكاميرة أسفل الشاشة بكاميرة منبثقة.

ولقد سلطت أحدث التسريبات الضوء على إصدار الشركة المرتقب vivo NEX 5، الذي ينطلق رسمياً في حدث يعقد في النصف الثاتي من 2021، حيث كشفت التسريبات عن بعض المواصفات المتوقعة لهذا الإصدار.

وتقدم vivo الهاتف بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، أيضاً من المتوقع أن تقدم الشركة الإصدار الرئيسي من vivo NEX 5 بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

أيضاً من المتوقع أن يتميز الهاتف بحجم شاشة 6.78 إتش مميزة بتصميم منحني من الإتجاهات الأربعة، كما تأتي كاميرة السليفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف NEX 5 يضم مستشعر سامسونج GN2 1/1.12 رئيسي في الكاميرة الخلفية مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 50 ميجا بيكسل، أيضاً من المتوقع أن تتضمن إعدادات الكاميرة عدسات ZEISS، كما يأتي الهاتف بمعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

أيضاً يتميز الهاتف بقدرة بطارية 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، أيضاً يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 40W، بينما تشير بعض التسريبات الأخرى أن الشحن السريع يأتي بقدرة 120W، والشحن اللاسلكي بقدرة 60W.

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