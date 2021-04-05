تكنولوجيا: تطبيق الترجمة من جوجل يحقق مليار عملية تنزيل على متجر Play

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد عقد من طرحها، حققت خدمة الترجمة من جوجل إنجازًا كبيرًا مع عمليات تنزيل التطبيق على متجر جوجل بلاي.

فقد تم إصدار تطبيق Google Translate على نظام أندرويد في شهر يناير من عام 2010، وعلى مر السنوات، تم تحديث التطبيق بميزات جديدة وواجهة مستخدم مثل أي تطبيق شائع آخر استمر لعقد من الزمان.

والآن، بعد 11 عامًا و 3 أشهر من إطلاقه، حقق تطبيق Google Translate أكثر من مليار عملية تنزيل على متجر Google Play. وتأتي عمليات التثبيت هذه من المستخدمين وليس من مصنعي المعدات الأصلية وذلك لأن هذا التطبيق ليس جزءًا من حزمة تطبيقات GMS (خدمات جوجل للجوال) الأساسية الإلزامية.

جدير بالذكر ان تطبيق الترجمة من جوجل يدعم حوالي 109 لغة بالاضافة إلى ميزة النسخ والنطق والترجمة دون الاتصال بالانترنت والترجمة عبر الكاميرا والوضع المظلم والمزيد.

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