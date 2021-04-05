شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: في أول رحلة تاريخية على سطح عالم آخر.. "مروحية المريخ" تهبط على الكوكب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ناسا إن درون الهليكوبتر المقرر أن تقوم بأول رحلة للبشرية على كوكب آخر، هبطت على سطح المريخ.

وأفادت "ذا فيرج" بأن الصور تظهر المركبة ذي الأربع أرجل متوقفة على سطح الكوكب الأحمر - بعد ركوبها هناك على متن مركبة "بيرسيفيرانس" الجوالة التابعة لناسا - قبل أن تقلع 1 أبريل في أول رحلة مما يصل إلى خمس رحلات مدتها 90 ثانية.

وقالت ناسا في بيان الشهر الماضي إن الطائرة من دون طيار خفيفة الوزن - المسماة Ingenuity - ستقضي الأيام التي تسبق رحلتها الأولى في جمع الطاقة من الشمس، للحفاظ على التشغيل خلال ليالي المريخ شديدة البرودة.

وعندما تكون المروحية جاهزة للتحرك، سيستغرق فريق ناسا في كاليفورنيا حوالي ستة أيام من المريخ - أربع ساعات فقط من الأرض - لتحليق الطائرة من دون طيار للارتفاع بمعدل ثلاثة أقدام في الثانية.

وتستغرق الطائرة من دون طيار ثماني ساعات لتوصيل تحركاتها، مع المهندسين على الأرض، وقالت ناسا إن المركبة ستكون قادرة على التحليق حوالي 10 أقدام فوق السطح لمدة 30 ثانية، ويأمل مسئولو ناسا أن تسمح التكنولوجيا للباحثين ومستكشفي الفضاء في المستقبل برؤية أفضل لجغرافيا الكوكب.

ويمكن أن تنخفض درجات الحرارة على الكوكب إلى -130 درجة فهرنهايت، وفقا لما ذكره كبير مهندسي المشروع بوب بالأرام، ويجعل الغلاف الجوي الرقيق جدا على مستوى السطح، الطيران صعبا بشكل خاص.