تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض تصميم هاتف هواوي المرتقب Huawei P50

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد تصميم هاتف هواوي المرتقب P50، حيث تكشف الصور عن تصميم الكاميرة في الهاتف المرتقب بشكل واضح.

نشر Waqar Khan صور ثلاثية الأبعاد ومقطع فيديو يوضح تصميم هاتف P50 وفقاً للتسريبات التي رصدت على شبكة الإنترنت حتى الآن.

وتكشف الصور ثلاثية الأبعاد عن تصميم Huawei P50 الذي يحاكي تصميم P50 Pro، حيث تتضمن وحدة الكاميرة الخلفية اثنان من الوحدات الدائرية التي تضم عدسات الكاميرة، حيث تضم كل وحدة اثنان من المستشعرات.

وتشير التوقعات إلى أن إعدادات الكاميرة تأتي بمستشعر بزوايا عرض واسعة، وأخر telephoto، لذا لن تتضمن الإعدادات عدسات periscope، بينما ياتي هاتف P50 Pro بمستشعر بزوايا عرض واسعة، وأخر بزوايا عرض فائقة الإتساع، وعدسات tele وأيضاً periscope وكاميرة 3D ToF.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن سلسلة P50 تأتي بمستشعر Sony IMX800 رئيسي في اثنان من الإصدارات، حيث يتميز هذا المستشعر بحجم 1 إنش، والإصدار الجديد من مستشعر IMX700.

كما تشير التوقعات إلى أن سلسلة P50 تنطلق بعدد 4 إختيارات في الألوان هم الأسود، الأبيض، الأزرق وأيضاً اللون البيج، أيضاً من المتوقع أن يدعم الهواتف رقاقة معالج Kirin 9000.

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