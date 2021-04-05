شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عملة بتكوين تزيد الأهتمام باليوان الرقمى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البنك المركزي الصينى إن الاهتمام بمشروع اليوان الرقمى الصينى يمكن أن يكون مدفوعًا جزئيًا بارتفاع سعر البتكوين، حتى مع حظر العملة الرقمية فعليا فى ثانى أكبر اقتصاد في العالم وفقا لما نقلته CNBC.

ويعتبر اليوان الرقمي الصيني مثالاً على العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) والتي تهدف إلى استبدال بعض الأموال النقدية المتداولة.

ويرى بنك الشعب الصينى (PBOC) أنه وسيلة لدفع المدفوعات غير النقدية، وإنها بشكل فعال نسخة رقمية من العملة الورقية.

ويعمل البنك المركزى على عملتة الرقمية منذ عام 2014.

وفي حديثه للصحفيين، قال وانج شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني (PBOC)، إن اهتمام السوق باليوان الرقمي "قوي للغاية ويولي الجميع اهتمامًا وثيقًا به".

وقال وانج، "يرتبط هذا بمشاركة المزيد والمزيد من البنوك المركزية فى العالم في تطوير العملات الرقمية المحلية".

ومن ناحية أخرى، يستكشف عدد من البنوك المركزية حول العالم - بما في ذلك اليابان والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا - إصدار عملات رقمية خاصة بهم.

وقال وانج: "من ناحية أخرى، قد تكون هذه (الفائدة) مرتبطة أيضًا بالزيادة الكبيرة فى سعر البتكوين".