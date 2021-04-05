شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الإعلان عن عقده افتراضيا .. يعنى إيه مؤتمر مايكروسوفت "Build" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة مايكروسوفت أن يتخلى مؤتمر المطورين السنوى لها والذى يعرف بـ Build عن التنسيق الشخصى ويصبح افتراضيًا بالكامل هذا العام فى الفترة من 25 إلى 27 مايو، وذلك نظرًا لأن الأحداث التقنية الرئيسية أصبحت افتراضية مرة أخرى وسط زيادة حالات Covid على مستوى العالم.

مؤتمر "Build"

هو حدث مؤتمر سنوى تعقده مايكروسوفت، ويستهدف مهندسى البرمجيات ومطورى الويب باستخدام Windows و Microsoft Azure وتقنيات مايكروسوفت الأخرى، وتم عقده لأول مرة فى عام 2011، وهو بمثابة خليفة لأحداث مطورى مايكروسوفت السابقة، ومؤتمر المطورين المحترفين (حدث نادر غطى تطوير البرامج لنظام التشغيل Windows) و MIX (الذى غطى تطوير الويب الذى يركز على تقنية Microsoft مثل Silverlight و ASP.net).

فعاليات الحدث

يتم عقد الحدث فى مركز مؤتمرات كبير، أو مساحة اجتماعات مخصصة لهذا الغرض فى حرم مايكروسوفت، فيما يلقى الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت كلمة رئيسية فى اليوم الأول مخاطبة الصحافة والمطورين، وهو يعد بمثابة المكان المناسب للإعلان عن المعالم التقنية العامة للمطورين.

كذلك فهناك جلسات جانبية يديرها المهندسون ومديرو البرامج، وغالبًا ما يمثل موظفو مايكروسوفت مبادراتهم الخاصة، وغالبًا ما تتضمن الكلمة الرئيسية فى اليوم الثانى مزيدًا من التعمق فى التكنولوجيا، ويحضر الآلاف من المطورين والتقنيين من جميع أنحاء العالم.