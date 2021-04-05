شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة ناسا تسقط مروحية Ingenuity قبل أول رحلة لكوكب آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسقطت مركبة المثابرة التابعة لوكالة ناسا، والتي تتجول حاليًا حول المريخ، المروحية المصغرة Ingenuity قبل أول رحلة تاريخية لطائرة تزن أربعة أرطال وفقا لما نقله موقع the verege.

وانخفضت Ingenuity أربع بوصات من بطن المثابرة إلى سطح المريخ، في حين أن أربع بوصات قد لا تبدو كأنها هبوط كبير جدًا، إلا أن الحصول على الإبداع لا يزال يمثل علامة بارزة، حيث كان على المروحية أن تمر بعملية متعددة الأيام من التقليب من الوضع الأفقي على العربة المحمولة إلى الوضع الرأسي قبل وضعها، كان عليها أيضًا البقاء عليها الاستمرار لمدة سبعة أشهر في رحلة عبر الفضاء للوصول إلى المريخ.

الآن بعد أن تم فصل Ingenuity عن المثابرة، سوف يحتاج إلى تشغيل نفسه وتسخينه، سوف تستمد المروحية الطاقة من الشمس باستخدام الألواح الشمسية الموجودة على متنها، ولكن سيكون للسخان مهمة صعبة تتمثل في إبقاء المروحية دافئة خلال الليالي الباردة المتجمدة على المريخ، حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى 130 درجة فهرنهايت، وفقًا لبوب بالارام كبير مهندسي المروحية.

وبافتراض أن المروحية قد نجت من الظروف القاسية، فإنها ستهدف إلى القيام بأول رحلة تعمل بالطاقة على كوكب آخر، والتي تم تحديدها حاليًا "ليس قبل" 11 أبريل، حددت وكالة ناسا منطقة طيران المروحية والتي حددتها ناسا في 23 مارس.

والخطة هي أن تقوم شركة Ingenuity بمحاولة ما يصل إلى خمس رحلات تجريبية في غضون 30 يومًا قبل الاستقرار على سطح المريخ للأبد.