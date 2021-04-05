شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تمدد تحركاتها لإبطاء حركة مرور Twitter حتى 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت روسيا في 10 مارس إنها تبطئ سرعة تويتر ردا على ما وصفته بالفشل في إزالة المحتوى المحظور، مهددة بحظر المنصة الأمريكية تمامًا إذا لم تمتثل لمطالب الحذف الخاصة بها وفقا لما نقلته رويترز.

وكانت CNBC قذ نقلت الجمعة الماضية، أن محكمة روسية قد فرضت غرامة قدرها 3.2 مليون روبل أي 42.011.29 دولار على موقع تويتر بسبب عدم حذف ما قالت السلطات إنه محتوى محظور.

وقالت موسكو الشهر الماضي إنها أبطأت سرعة موقع تويتر الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له داخل روسيا وهددت في 16مارس بحظر خدمة التواصل الاجتماعي بشكل صريح خلال شهر بسبب محتوى يتراوح من المواد الإباحية للأطفال إلى تعاطي المخدرات.