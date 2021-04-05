شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "نوفوستى": غلق ثلاثة أماكن تسرب هواء محتملة في محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضح المصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي، أن العملية تمت يوم الجمعة الماضي، وأنه يخطط في المستقبل القريب لفحص مدى إحكام غلق الغرفة الوسيطة في وحدة "زفيزدا" لمعرفة ما إذا تسنى وقف تسرب الهواء منها.

يذكر أنه تم رصد تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية في سبتمبر 2019، وفي أكتوبر 2020 رصد الطاقم الشق الأول في وحدة "زفيزدا" وقام بسده بحلول مارس الجارى، وفي وقت لاحق تم اكتشاف شق آخر، تمكن الطاقم من سده أيضا.

وكان الشقان يتسببان بانخفاض الضغط وتسرب الهواء من المحطة، لكن ذلك لا يمثل خطرا على حياة الطاقم، حيث توجد في المحطة مخزونات من الهواء والأكسجين والنيتروجين، ويجري نقل مخزونات جديدة من الأرض إلى المحطة.

ويعمل حاليا في المحطة الفضائية الدولية رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي ريجيكوف، وسيرغي كود- سفيرشكوف، والأمريكيون كاثلين روبينز، ومايكل هوبكنز، وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر، والياباني سويشي نوغوتشي.