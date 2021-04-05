جهاز يثبت على العنق للتخلص من آلام الصداع !

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 05:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - أبريل - 2021 4:37 مساءً

بات الآن بالإمكان التخلص من آلام الصداع المزعجة بواسطة جهاز محمول جديد يتم تثبيته على العنق، ويوفر تيارًا كهربائيًا منخفض المستوى لمنع إشارات الألم.

وبدأت هيئة الصحة البريطانية بتوفير الجهاز المسمى gammaCore والذي يساعد في علاج الصداع وخاصة مرضى الصداع العنقودي الذين لا يمكن علاجهم بمسكنات الألم.

وقال ستيفن بويس المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية “على الرغم من أن هذه الأجهزة قد تكون صغيرة، إلا أنها ستحدث فرقًا كبيرًا للأشخاص الذين يعانون من هذا الصداع المنهك، حيث تخفف الأعراض المؤلمة وتسمح للمرضى بممارسة حياتهم اليومية كالمعتاد”.

جهاز gammacore

ويبدأ الصداع العنقودي سريعًا وغالبًا ما يوصف بأنه إحساس حاد أو حارق في جانب واحد من الرأس، وتستمر النوبات ما بين 15 دقيقة وثلاث ساعات وتحدث حتى ثماني مرات في اليوم. ويمكن للمرضى استخدام الجهاز بانتظام لمنع الصداع العنقودي أو عندما يشعرون بنوبات الصداع.

وفي حين أن هذه الحالة المنهكة نادرة، فهي أكثر شيوعًا عند الرجال وتميل إلى البدء عندما يكونون في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر. وسيتم نشر الجهاز للمرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات المثبتة مسبقًا مثل التريبتان، وهو مسكن للألم يستخدم لتخفيف الصداع النصفي والصداع الشديد، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.