تكنولوجيا: Oppo تعلن رسمياً عن هواتف Oppo A74 وA74 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo رسمياً عن هاتف Oppo A74 برقاقة معالج Snapdragon 662، وهاتف A74 5G الذي يتميز برقاقة معالج Snapdragon 480.

ينطلق هاتف Oppo A74 بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، ودقة عرض 1080 بلس، ومعدل تحديث 60 Hz، مع معدل لمس 135 Hz إلى 180 Hz، وألوان sRGB بنسبة 100%، كما يدعم الهاتف تقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة.

كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 662، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع واجهة ColorOS 11.1 ونظام تشغيل Android 11.

أيضاً تقدم Oppo إصدار 5G من هاتف Oppo A74 برقاقة معالج Snapdragon 480 المميزة بدقة 8 نانومتر، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع مودم 5G بسرعة تحميل 2.1 جيجا بت في الثانية، كما يأتي هذا الإصدار بمعدل تحديث 90 Hz ومعدل لمس 180 Hz، مع تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3، كما يضم الهاتف شاشة LCD بمستشعر للبصمة في إطار الهاتف.

ويضم هاتف Oppo A74 4G بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، أيضاً يضم الهاتف منفذ USB-C، ومدخل 3.5 مم للسماعات.

كما يضم إصدار 4G من الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير ولدعم تصوير macro، بينما تأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف بدقة 16 ميجا بيكسل، ويدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية في الكاميرة الأمامية والخلفية.

بينما يأتي هاتف Oppo A74 5G بمستشعر إضافي بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

ومن المقرر أن يتوفر إصدار 4G من الهاتف بسعر 255 دولار بألوان الأزرق والأسود، كما يأتي هاتف A74 5G بسعر 285 دولار.

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