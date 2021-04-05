بعد زيادة المبيعات في الربع الأول … أسهم تيسلا تقفز

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 03:16 مساءً - ارتفعت أسهم شركة تيسلا بأكثر من 7 في المئة في تعاملات ما قبل السوق اليوم الاثنين بعد إصدارها لأرقام الإنتاج والتسليم التي فاقت التوقعات على نطاق واسع، وهي في طريقها لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر.

وذكرت تيسلا يوم الجمعة أنها سلمت 184800 سيارة وأنتجت 180338 سيارة في الربع الأول من عام 2021، وكان المحللون يتوقعون أن تقدم الشركة نحو 168000 سيارة خلال هذه الفترة.

وكان هذا الربع السنوي قياسيًا بالنسبة للشركة، حيث تجاوزت 180570 عملية تسليم التي سجلتها تيسلا في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال المحللون: كانت أرقام التسليم في الربع الأول بمثابة تغيير نموذجي وتوضح أن الطلب المكبوت عالميًا على Model 3 و Model Y يصل إلى مرحلته التالية من النمو كجزء من موجة المد الخضراء العالمية الجارية.

وأضافوا: نعتقد الآن أن تيسلا يمكن أن تتجاوز 850 ألف عملية تسليم لهذا العام مع هدف ممتد يصل إلى 900 ألف، وذلك بالرغم من نقص الرقاقات والعديد من مشكلات سلسلة التوريد العالقة في قطاع السيارات.

وأظهر أحد الإيداعات الصادرة في شهر فبراير أن مبيعات تيسلا في الصين تضاعفت العام الماضي وسط جائحة فيروس كورونا.

وبلغت مبيعات شركة صناعة السيارات الكهربائية في الصين 6.66 مليارات دولار، أي نحو خُمس عائدات الشركة البالغة 31.54 مليار دولار.

ومن المقرر أن تضيف تيسلا نحو 50 مليار دولار إلى قيمتها السوقية بعد أن سجلت تسليمات قياسية متغلبة على تأثير النقص في رقاقات السيارات الذي ضرب القطاع بأكمله.

وقالت شركة صناعة السيارات الكهربائية يوم الجمعة: إنها شعرت بالتشجيع من الاستقبال القوي لسيارة Model Y في الصين وإنها تتقدم بسرعة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة.

وتم تعزيز الثروة الشخصية للرئيس التنفيذي (إيلون ماسك) Elon Musk من خلال زيادة بأكثر من ثمانية أضعاف في قيمة السهم العام الماضي، وذلك بالرغم من أن إنتاج تيسلا لا يمثل سوى جزء بسيط من المنافسين، مثل: تويوتا وفولكس فاجن وجنرال موتورز.

ويبدو أن قطاع السيارات الكهربائية مستعد لاستئناف مسيرته الصاعدة، مع الأخذ في الاعتبار الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية في الصين وأوروبا، وقد تكون أرقام التسليم الخاصة بشركة تيسلا الأمريكية هي الشرارة اللازمة لبدء الارتفاع التالي.