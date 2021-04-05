بنك اليابان يبدأ تجارب إصدار العملة الرقمية

دبي - يزن راشد - بدأ بنك اليابان BOJ اليوم الاثنين تجارب لدراسة جدوى إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي CBDC، مما يجعله ينضم إلى جهود البنوك المركزية الأخرى التي تهدف إلى مواكبة الابتكار في المجال الذي حققه القطاع الخاص.

وقال بنك اليابان في بيان: نجري الاستعدادات لبدء التجارب على العملة الرقمية للبنك المركزي CBDC في أوائل السنة المالية 2021 لاختبار الجدوى الفنية للوظائف والميزات الأساسية المطلوبة للعملة الرقمية للبنك المركزي CBDC.



وأضاف: مع اكتمال الاستعدادات الضرورية الآن، تبدأ المرحلة الأولى من إثبات المفهوم PoC اليوم، ويخطط البنك في المرحلة الأولى من PoC لتطوير بيئة اختبار لنظام العملة الرقمية للبنك المركزي وإجراء تجارب على الوظائف الأساسية التي تعتبر جوهرية لنظام العملة الرقمية للبنك المركزي كأداة دفع، مثل: الإصدار والتوزيع والاسترداد.

ويتم تنفيذ هذه المرحلة حتى شهر مارس 2022، أي لمدة عام واحد، وينتقل بنك اليابان بعد ذلك إلى المرحلة الثانية من التجارب التي تدقق في وظائف أكثر تفصيلاً، مثل ما إذا كان يتم وضع قيود على كمية العملات الرقمية التي يمكن لكل كيان الاحتفاظ بها.

وقال المدير التنفيذي لبنك اليابان (شينيتشي أوشيدا) Shinichi Uchida الشهر الماضي: سيطلق البنك المركزي إذا لزم الأمر برنامجًا تجريبيًا يتضمن مقدمي خدمات الدفع والمستخدمين النهائيين.

وقال أوشيدا للجنة من صانعي السياسات والبنوك التي تبحث في عملات البنك المركزي التجاري: بالرغم من عدم وجود تغيير في موقف بنك اليابان، إلا أنه ليس لديه حاليًا خطة لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي، ونعتقد أن بدء التجارب في هذه المرحلة خطوة ضرورية.

وتبحث البنوك المركزية العالمية في تطوير العملات الرقمية لتحديث أنظمتها المالية، ودرء التهديد من العملات المشفرة، وتسريع المدفوعات المحلية والدولية.

وفي الوقت الذي تتصدر فيه الصين المجموعة، كان بنك اليابان يعمل على تسريع الجهود للحاق بالخطة التي تم الإعلان عنها في شهر أكتوبر لبدء تجربة كيفية تشغيل عملته الرقمية الخاصة.