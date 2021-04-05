Genesis حطمت الرقم القياسي عبر 3281 طائرة مسيرة

دبي - يزن راشد - أثارت العلامة التجارية للسيارات الفاخرة لشركة هيونداي جينيسيس Genesis ضجة كبيرة في شنغهاي في 29 مارس، حيث أضاءت سماء المساء بآلاف الطائرات المسيرة في عرض للاحتفال بالدخول الرسمي للعلامة التجارية إلى السوق الصينية.

واستخدمت العلامة التجارية 3281 طائرة مسيرة لإنشاء شعارها فوق أفق مدينة شنغهاي، وسجلت Genesis رقمًا قياسيًا في موسوعة Guinness لأكبر عدد من المركبات الجوية غير المأهولة المحمولة جواً في وقت واحد، وذلك وفقًا لبيان صحفي من العلامة التجارية.

وقدم عرض الطائرات المسيرة سردًا مصورًا لقصة Genesis في السوق الصينية بعنوان نشأة Genesis، إلى جانب عرض بعض التشكيلات الإضافية للطائرات المسيرة.

وأعادت الطائرات المسيرة تصميم نماذج G80 و GV80، وهي أشهر نماذج العلامة التجارية التي كشفت عنها للتو لسوقها الصيني الجديد.

ويتفوق الرقم الخاص بالعلامة التجارية Genesis على الرقم القياسي السابق الذي احتفظت به شركة Damoda Intelligent Control Technology، التي استخدمت 3051 طائرة مسيرة في عرض يوم 20 سبتمبر.

وسجلت إنتل رقمًا قياسيًا باستخدام 1218 طائرة مسيرة من نوع Shooting Star لإنشاء الحلقات الأولمبية فوق بيونغ تشانغ لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018.

كما سجلت الشركة التي تشتهر بعروض الطائرات المسيرة رقمًا قياسيًا آخر باستخدام 2066 طائرة مسيرة حلقت في شهر يوليو 2018.

وأصبحت عروض الطائرات المسيرة الأداة المفضلة للأشخاص والشركات التي ترغب في جذب الانتباه.

وتعتمد مثل هذه العروض عادةً على برنامج لتصميم تسلسل الخطوات والحركات الذي يخبر الطائرات المسيرة بتشكيل أشكال معينة أثناء تنسيق السرب لتجنب الاصطدامات.