“إم إس آي” تطلق شاشة قابلة للدوران لعشاق الألعاب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 19 دقيقة

أطلقت شركة “إم إس آي” (MSI)، اليوم الإثنين، شاشة الألعاب MAG301RF الجديدة بسعر يبلغ نحو 400 دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة التايوانية أن شاشة الألعاب MAG301RF الجديدة تأتي بقياس 29.5 بوصة وبدقة وضوح 2560× 1080 بيكسل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وتتمتع الشاشة بمعدل تحديث صورة يصل إلى 200 هرتز مع زمن استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي).

وتدعم الشاشة MSI MAG301RF تقنية Adaptive Sync، المتوافقة مع G-Sync، بالإضافة إلى عرض محتوى HDR، مع توفير تأثيرات إضاءة RGB ديناميكية عن طريق خاصية Mystic Light ووضع الرؤية الليلية ومجموعة ألوان واسعة.

وفيما يتعلق ببيئة العمل، فإن شاشة الألعاب الجديدة قابلة للدوران والإمالة، وللتعديل أيضا من حيث الارتفاع.

وهناك أيضا وظيفة للمحاذاة الرأسية مع ترشيح الضوء الأزرق والإضاءة الخلفية الخالية من الوميض، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.