تكنولوجيا: Lenovo Legion 2 Pro أول إصدار في الهواتف الذكية بنظام تبريد فائق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف لينوفو النقاب خلال أيام عن هاتفها المخصص للألعاب Lenovo Legion 2 Pro الذي يعد أول إصدار في الهواتف الذكية ينطلق بنظام تبريد فائق يتضمن مراوح turbo مزدوجة مع تقنية التبريد السائل.

تتوالى التسريبات والإعلانات التشويقية التي تسلط الضوء على أهم المميزات المقدمة في هاتف الألعاب المرتقب من لينوفو Legion 2 Pro، واليوم يأتي إعلان تشويقي جديد ليؤكد على دعم لينوفو لهذا الإصدار بنظام تبريد فائق.

وتؤكد لينوفو في إعلانها التشويقي على أن هاتف Legion 2 Pro هو أول الهواتف الذكية التي تنطلق بنظام تبريد يضم اثنان من مراوح turbo مزدوجة مع تقنية التبريد السائل، مع نظام لتشتيت الحرارة، حيث يمكن لنظام التبريد الثلاثي أن يدعم تبريد الهاتف بكفاءة أثناء الإستخدام المكثف في الألعاب.

ولقد أكدت لينوفو في إعلان تشويقي أخر على مواصفات الكاميرة في هذا الإصدار الذي ينطلق بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.32 إنش، ودعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية.

أيضاً من المقرر وفقاً للإعلانات التشويقية السابقة أن ينطلق هاتف Legion 2 Pro بمستشعر في الكاميرة الأمامية بدقة 44 ميجا بيكسل، كما تقدم لينوفو الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.92 إنش، ومعدل تحديث 144Hz ومعدل لمس بسرعة 720Hz.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888 مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، وبطارية بقدرة 5500 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 90W.

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