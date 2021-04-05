شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إل جي" تنسحب رسميا من سوق الهاتف المحمول بعد تحقيقها خسائر 4.4 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "إل جي إلكترونيكس" اليوم الاثنين، أنها ستنسحب من أعمال الهاتف المحمول بعد سنوات من الأداء الخاسر وسط المنافسة المتزايدة مع المنافسين الأكبر، مؤكدة أنها لن تنتج وتبيع الهواتف بعد الآن بسبب الركود الطويل والمنافسة الشرسة في هذه الصناعة.

ووفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب، كشف تقرير صادر عن وحدة الاتصالات المتنقلة بشركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية أن "إل جي" سجلت عجزا منذ الربع الثاني من عام 2015، وبلغت خسائر التشغيل المتراكمة 5 تريليونات وون (4.4 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي.

وأوضحت الشركة - التي كانت في يوم من الأيام ثالث أكبر شركة لتصنيع الهواتف في العالم - أنها أجرت محادثات مع "Vingroup" الفيتنامية وفولكس واجن الألمانية لبيع أعمال الهاتف المحمول، لكن المحادثات فشلت.

وفقا لمؤسسة "Counterpoint Research" المتخصصة في ابحاث السوق، كانت "إل جي"، تاسع أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، بحصة سوقية تبلغ 2% بعد شحن 24.7 مليون هاتف ذكي في العام الماضي، بانخفاض 13% عن العام الذي سبقه.