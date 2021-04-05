انت الان تتابع خبر قائمة التطبيقات التي يحتاجها المسلمون في شهر رمضان والان مع التفاصيل

تطبيق مطوّر بشراكة مع هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية والداخلية والتنمية الإسلامية الماليزية. وهو تطبيق مجاني مستند إلى مصحف المدينة مع ترجمة إنكليزية وقراءات بأصوات الشيوخ، عبد الله بن علي بصفر، وعلي الحذيفي، وإبراهيم الأخضر، ومحمد أيوب بن محمد يوسف.توفر "غوغل" ميزة التعرف على اتجاه القبلة من خلال نقرة زر. من أجل الاستفادة من هذا التطبيق يكفي النقر هنا للدخول إلى المنصة.

اعثر على مسجد قريب مع "غوغل"



توفر "غوغل" أيضاً إمكانية العثور على كل الأماكن من خلال محرك البحث. يكفي كتابة عبارة "مسجد" في خانة البحث لتظهر خريطة بالمساجد حول المستخدم، بما في ذلك تلك التي لا تبعد أكثر من 800 متر.



رمضان شهر يدمن فيه الناس على السكريات والدهون لذا قد يكون احتساب عدد السعرات الحرارية من خلال MyFitnessPal فكرة جيدة. وهذا التطبيق من أكثر عدادات السعرات الحرارية شعبية. يتتبع الوزن ويحسب السعرات الحرارية اليومية الموصى بها. يقدم نسخة مجانية، بالإضافة إلى ميزات أخرى مقابل 49.99 دولاراً سنوياً.

تحدي اللياقة الرمضاني



تطبيق أردني مفيد لرمضان في زمن كورونا. يقدم تمارين في المنزل. ويقول القائمون عليه إنه تم تطويرها من قبل خبراء الصحة والمدربين الشخصيين، بالإضافة إلى النظام الغذائي.