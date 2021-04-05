«إل جي» تنسحب من سباق الهواتف المحمولة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة "إل جي LG" الكورية الجنوبية، انسحابها من تجارة الهاتف المحمول بعد سنوات من الأداء الخاسر، وسط المنافسة المتزايدة مع المنافسين الأكبر.

وقالت الشركة، في تقرير لها نقلتها قناة "روسيا اليوم"، إن وحدة الاتصالات المتنقلة (MC) الخاصة بها، لن تنتج وتبيع الهواتف بعد الآن، مشيرة إلى "الركود الطويل والمنافسة الشرسة في هذه الصناعة".

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن قرار "إل جي" جاء بعد شهرين من إعلان الشركة أن قسم "MC" التابع لها، مفتوح أمام "كل الاحتمالات" لعملياتها المستقبلية.

وسجلت أعمال الهاتف المحمول لشركة التكنولوجيا عجزاً منذ الربع الثاني من عام 2015، إذ بلغت خسائر التشغيل المتراكمة 5 تريليونات وون (نحو 4.4 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي، فيما أجرت "إل جي"، التي كانت في يوم من الأيام ثالث أكبر شركة لتصنيع الهواتف في العالم، محادثات مع "Vingroup" الفيتنامية و"فولكس واجن" الألمانية لبيع أعمال الهاتف المحمول، ولكن المحادثات فشلت، وفقا لمطلعين في الصناعة، بحسب ما ورد لـ"يونهاب".

وكانت "إل جي"، تاسع أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، بحصة سوقية تبلغ 2%، بعد شحن 24.7 مليون هاتف ذكي في العام الماضي، بانخفاض 13% عن العام الذي سبقه، وفقا لباحث السوق "Counterpoint Research".