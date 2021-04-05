لقد تعرضت بياناتك للاخترق.. كيف تعرف ذلك؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 10:10 صباحاً - ليست الشركات الكبرى وحدها هي التي تواجه خطر سرقة المعلومات والبيانات المخزنة ، بل أنت من الممكن أن تكون ضحية لعملية اخترق وسرقة لبينك المخزنة .

يتم تخزين المزيد من السجلات عبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى – وأصبح من الشائع بشكل متزايد أن تقع مساحات كبيرة من البيانات الشخصية في أيدي مجرمي الإنترنت.

تمت سرقة أكثر من 4 مليارات سجل أو تم تسريبها عن طريق الخطأ في العقد الماضي، وفقًا للبيانات التي تم جمعها بواسطة Privacy Rights Clearinghouse ، مع أكثر من 7000 انتهاك منفصل في ذلك الوقت.

وأوضح تقرير نشره موقع ”بزنس إنسايدر“ أن تكرار الانتهاكات الضخمة التي تعرض عشرات أو مئات الملايين من الأشخاص للخطر البيانات آخذة في الارتفاع.

وفي الآونة الأخيرة ، نشر أحد المتسللين البيانات الشخصية لـ 533 مليون مستخدم على فيسبوك عبر الإنترنت مجانًا، حسبما أفاد موقع Insider يوم السبت، بما في ذلك الأسماء وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني ومعرفات الحسابات والسير الذاتية.

يستخدم مجرمو الإنترنت البيانات الشخصية المسربة كنقطة انطلاق لعمليات احتيال أخرى لا حصر لها. ويتم بانتظام تداول السجلات المسروقة عبر الإنترنت من قبل مجرمي الإنترنت واستخدامها للاحتيال ، بينما يمكن للقراصنة محاولة اقتحام أنظمة الشركات لنشر برامج الفدية أو ابتزازها.

إليك كيفية تحديد ما إذا كانت بياناتك قد تعرضت للانتهاك وكيفية حماية نفسك:

تحقق مما إذا تم كشف معلوماتك باستخدام أدوات مجانية عبر الإنترنت.

الشركات ملزمة قانونًا بإخطار المستخدمين عند انتهاك بياناتهم ، ولكن غالبًا ما يتم الكشف عن هذه البيانات من خلال بيانات عامة غامضة ، ويمكن ترك المستهلكين الأفراد في الظلام.

لحسن الحظ ، يحتفظ الباحثون الأمنيون بسجلات شاملة لنقاط البيانات السابقة التي يمكنك استخدامها للتحقق مما إذا كنت قد تأثرت بخرق، وأحد هذه الموارد هو HaveIBeenPwned.com ، وهي قاعدة بيانات يحتفظ بها المحلل الأمني Troy Hunt.

يسمح الموقع لأي شخص بإدخال عنوان بريده الإلكتروني ومراجعته بأكثر من 10 مليارات حساب تم اختراقها في الانتهاكات السابقة لتحديد ما إذا كان قد تم اختراقها.

في بعض الحالات، يتم الكشف عن كلمات المرور أيضًا في عمليات اختراق البيانات، يوفر موقع Hunt أيضًا بحثًا بكلمة مرور يتيح للأشخاص معرفة ما إذا كانت كلمة المرور الخاصة بهم قد وقعت في أيدي المتسللين.

إذا تعرضت لخرق فاتخذ خطوات لتأمين حساباتك

إذا اكتشفت أن معلوماتك الشخصية قد سُرقت في خرق ، فقد حان الوقت لحماية هويتك ويعتمد القيام بذلك على مدى خطورة البيانات المسروقة – إذا تمت سرقة رقم الضمان الاجتماعي أو رقم رخصة القيادة ، فستحتاج إلى تقديم تقرير إلى الوكالة الحكومية المناسبة.

ولكن في معظم الحالات ، تتضمن خروقات البيانات معلومات أقل حساسية مثل رسائل البريد الإلكتروني وأسماء المستخدمين وإذا تم الكشف عن عنوان بريدك الإلكتروني ، فيجب عليك تغيير كلمة المرور لحساب البريد الإلكتروني هذا وإعداد مصادقة متعددة العوامل لتأمين بريدك الإلكتروني.

إذا اكتشفت أن كلمة مرورك نفسها قد تم كشفها ، فلن يمكنك الاعتماد على كلمة المرور هذه للحفاظ على أمان حساباتك ، ويجب على الفور تغيير كلمات المرور الخاصة بك على جميع الحسابات المتأثرة. يعد إعداد المصادقة متعددة العوامل أيضًا من أفضل الممارسات.

أخيرًا ، ابق متيقظًا لأي نشاط مشبوه على أي من حساباتك. إذا اكتشفت نشاطًا مريبًا ، فقم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك واتصل بمسؤول هذا الحساب.