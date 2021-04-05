تكنولوجيا: LG تؤكد رسمياً إغلاق قسم الهاتف وخروجها من المنافسة هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة LG على خططها للخروج من المنافسة في سوق الهاتف بحلول نهاية شهر يوليو من هذا العام.

أشارت العديد من التقارير والتسريبات السابقة إلى أن LG في طريقها لإنهاء قطاع الهواتف الذكية في الشركة، واليوم تؤكد LG بالفعل هذه التقارير في تصريحات رسمية نشرت من الشركة اليوم.

ولقد أوضحت LG في تصريحاتها أن إغلاق قسم الهاتف يدعم الشركة في التركيز على القطاعات الأخرى التي تشمل قسم تكوينات السيارات الكهربائية، والأجهزة الخاصة بالمنزل الذكي، وتقنية الذكاء الإصطناعي، والروبوت مع منصات وخدمات الشركة.

كما أضافت LG إلى أنها مستمرة في بيع الهواتف الذكية الحالية، كما تستمر الشركة في دعم الهواتف الذكية لفترة تمتد حتى نهاية شهر يوليو من هذا العام.

ولقد جاء قرار LG بإغلاق قسم الهاتف بعد الخسائر التي لحقت بالشركة على مدار 5 سنوات الماضية، مع المنافسة القوية التي تواجهها الشركة مع العملاق الكوري سامسونج، وأيضاً الشركات الصينية.

يذكر أن قرار LG بإغلاق قسم الهاتف ينهي خطط الشركة لإطلاق أول هاتف مميز بشاشة قابلة للتدوير، حيث عرضت الشركة نموذجها الأول من الهاتف خلال فعاليات معرض CES هذا العام.

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