شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف مجرتين عملاقتين يقدمان رؤى جديدة للكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف العلماء مجرتين راديويتين عملاقين باستخدام تلسكوب MeerKAT في جنوب إفريقيا، الموجود في منطقة Karoo، وهي منطقة شبه قاحلة في جنوب غرب البلاد، وتحصل المجرات الراديوية على اسمها من حقيقة أنها تطلق حزمًا ضخمة أو "نفاثات" من ضوء الراديو، ويحدث هذا من خلال التفاعل بين الجسيمات المشحونة والمجالات المغناطيسية القوية المرتبطة بالثقوب السوداء الهائلة في قلوب المجرات.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، هذه المجرات العملاقة أكبر بكثير من معظم المجرات الأخرى في الكون، ويُعتقد أنها نادرة جدًا.

وعلى الرغم من وجود ملايين المجرات الراديوية، فقد تم العثور على حوالي 800 فقط من المجرات العملاقة، وكانت هذه المجموعة من المجرات المخفية في السابق بسبب قيود التلسكوبات الراديوية.

لكن MeerKAT سمح باكتشافات جديدة لأن يمكنه اكتشاف الضوء الخافت والمنتشر الذي لم تتمكن التلسكوبات السابقة من فعله.

ويقدم الاكتشاف، الذي نُشر في الإخطارات الشهرية للجمعية الملكية الفلكية، لعلماء الفلك أدلة إضافية حول كيفية تغير المجرات وتطورها عبر التاريخ الكوني.

وهذه أيضًا طريقة لفهم كيف يمكن أن تستمر المجرات في التغيير والتطور، وحتى معرفة كيف يمكن أن تحدث المجرات الراديوية القديمة.

كما تم رصد المجرات الراديوية العملاقة في خرائط راديو جديدة للسماء تم إنشاؤها بواسطة أحد الاستطلاعات الأكثر تقدمًا للمجرات البعيدة.

وضم الفريق الذي يعمل علي المشروع، علماء فلك من جميع أنحاء العالم بما في ذلك جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وأستراليا، يُطلق عليه المسح الدولي للاستكشاف خارج المجرات المتدرجة (MIGHTEE)، وهو يتضمن البيانات التي تم جمعها بواسطة تلسكوب الراديو المثير للإعجاب MeerKAT في جنوب إفريقيا.

ويتكون MeerKAT من 64 هوائيًا وطبقًا، وبدأ في جمع البيانات العلمية في أوائل عام 2018، وسيتم دمجها في نهاية المطاف في Square Kilometer Array، وهو مشروع تلسكوب لاسلكي حكومي تقوده أستراليا وجنوب إفريقيا.