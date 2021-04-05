علوم وتكنولوجيا

بالفيديو السعودية‬ بالمركز الثاني عالميا بسرعة الانترنت

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بغداد - ياسين صفوان - 1- شبكة لنكد ان ستقوم بتقديم ميزة تنافس تطبيق كلوب هاوس

2- السعودية تصبحت بالمركز الثاني عالميا بسرعة الانترنت بعد اليابان مباشرة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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