انت الان تتابع خبر بالفيديو السعودية‬ بالمركز الثاني عالميا بسرعة الانترنت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1- شبكة لنكد ان ستقوم بتقديم ميزة تنافس تطبيق كلوب هاوس

2- السعودية تصبحت بالمركز الثاني عالميا بسرعة الانترنت بعد اليابان مباشرة

3- شركة سناب شات تخطط لاطلاق زوج جديد من النظارات للواقع المعزز وطائرة مسيرة

4- شركة تويتر تغلق نهائيا تطبيق بيريسكوب وتمت إزالة الخدمة من متاجر التطبيقات

5- شركة مايكروسوفت ستقوم بتزويد الجيش الأمريكي نظارة رأس تعمل بتكنولوجيا الواقع المعزز.

6- للمحافظة على نفسية اليوتيوبر ومواجهة الحملات .. موقع يوتيوب يبدأ باخفاء عدد ضغطات زر عدم الاعجاب

7- موقع أمازون يشكل جيشا إلكترونيا خاصا به على تويتر، باسم فيريتاس مهمته الدفاع عن الشركة وسمعة رئيسها التنفيذي جيف بيزوس