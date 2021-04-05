شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية توصيل وحدة PS4 بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك توصيل وحدة تحكم PS4 بجهاز كمبيوتر، إذا كنت تريد ذلك، وببساطة عبر كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10، فإذا كنت تريد توصيل وحدة التحكم بكابل micro-USB، نفس الكبل الذي تستخدمه لشحن وحدة التحكم، لديك خياران وفقا لما ذكره موقع "business insider":

الاتصال عبر Steam

إذا كنت من محبي ألعاب الكمبيوتر، فمن المحتمل أن يكون لديك حساب Steam، ويجعل Steam توصيل وحدات التحكم الجديدة أمرًا سهلاً.

1. افتح Steam واضغط على أيقونة "Big Picture Mode" في الجزء العلوي الأيمن، يبدو وكأنه مربع به سهمان يشيران إلى الخارج.

2. بمجرد دخولك إلى وضع الصورة الكبيرة، حدد رمز الترس أعلى اليمين للانتقال إلى "الإعدادات".

3. ضمن علامة التبويب "وحدة التحكم، اضغط فوق "إعدادات وحدة التحكم".

4. حدد مربع "دعم تكوين PlayStation".

5. قم بتوصيل وحدة تحكم PS4 بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل micro-USB، وتأكد من توهج الإضاءة الخلفية على وحدة التحكم للإشارة إلى وجود اتصال.

6. يجب أن يقوم Steam تلقائيًا باكتشاف وتكوين وحدة التحكم الخاصة بك، اضغط فوقه عندما يظهر في أسفل الصفحة.

الاتصال عبر DS4 Windows

إذا كنت تريد استخدام وحدة التحكم السلكية مع لعبة غير Steam، فهذا خيار آخر.

1. في مستعرض الويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى DS4Windows، واضغط فوق "تنزيل الآن".

2. ستتم إعادة توجيهك، ابحث عن ملف DS4Windows.zip واضغط فوقه، ثم قم بتنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

3. ابحث عن ملف .zip الذي تم تنزيله على جهاز الكمبيوتر وافتحه، ثم اضغط ضغطا مزدوجًا فوق "DS4Updater" واضغط فوق "استخراج الكل".

4. اختر موقعًا للملفات التي سيتم استخراجها، ويجب أن يكون موقعًا يمكنك العثور عليه بسهولة.

5. بمجرد الاستخراج، افتح الموقع الذي اخترته واضغط ضغطا مزدوجًا فوق "DS4Windows"، وإذا طلب منك تأكيد رغبتك في تشغيل البرنامج، فاضغط فوق "تشغيل".

6. سيُطلب منك المكان الذي تريد حفظ ملفات البرنامج فيه، إذا كنت لا تهتم إلى أين يذهبون، فاختر "Appdata"، وإذا كنت تريد أن تكون قادرًا على نقلهم، فاختر "مجلد البرنامج" وحدد موقعًا.

7. بمجرد اختيار مكان لحفظ الملفات، اضغط فوق "الخطوة 1: تثبيت برنامج تشغيل DS4" ودع البرنامج يقوم بتثبيت ملفاته، وإذا تم سؤالك عما إذا كنت ترغب في تثبيت البرنامج، فاضغط فوق "تثبيت".

يمكنك الآن استخدام وحدة تحكم PS4 على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل micro-USB، على الرغم من أنك قد تحتاج إلى إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك أولاً.