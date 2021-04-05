شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حطام إطلاق صاروخ SpaceX يهبط فى مزرعة بواشنطن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
كما تم العثور عليها في ملكية خاصة في جنوب غرب مقاطعة جرانت هذا الأسبوع، مضيفًا أنهم لن يقدموا الموقع الدقيق أو اسم الرجل الذي وقعت بممتلكاته وفقا لرغبيته.
كما أن المرحلة الثانية هي الجزء العلوي الأصغر من صاروخ فالكون 9 الذي ينفصل عن الداعم الرئيسي لنقل الأقمار الصناعية إلى مدارها المقصود.
بينما يعود الداعم الرئيسي إلى الأرض للهبوط، حتى تتمكن SpaceX من تجديده وإعادة استخدامه في عمليات الإطلاق المستقبلية، بمجرد أن تكمل المرحلة الثانية دورها في المهمة، يتم تدميرها عمدًا أو تركها في المدار.
ولكن حدث خطأ ما هذه المرة، وعادت المرحلة الثانية إلى الغلاف الجوي، لذل، بدلاً من الاحتراق فوق المحيط، انتهى الأمر بمرحلة الصاروخ في السماء فوق شمال غرب المحيط الهادئ، مسببة العرض الناري المرئي ليس فقط من واشنطن ولكن أيضًا من الولايات المجاورة وأجزاء من كندا.
كما تم اكتشاف COPV هذا الأسبوع في مزرعة في جنوب غرب مقاطعة جرانت يبلغ طولها حوالي 5 أقدام (1.5 متر)، وتركت علامة تأثير على الأرض بعمق حوالي 4 بوصات إلى 5 بوصات (10-13 سم)، تُستخدم COPVs لتخزين الهيليوم للضغط على خزانات الوقود في المرحلة العليا من Falcon 9.