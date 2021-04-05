شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هليكوبتر ناسا تهبط على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، أعلن مسئولون بمختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا كاليفورنيا عن الأمر على تويتر، حيث تزن الهليكوبتر 4 أرطال فقط أى (1.8 كيلوجرام)، وهي طائرة هليكوبتر صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، وتعتمد على بطارية قابلة لإعادة الشحن للحفاظ على دفء أنظمتها خلال ليل المريخ القاسي.

وتستخدم المروحية بطاريتها الداخلية لتشغيل سخان حيوي الآن وهذا السخان يحافظ على الداخل عند حوالي 45 درجة فهرنهايت خلال البرد القارس بليل المريخ، حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى -130 فهرنهايت (90 درجة مئوية تحت الصفر).

قال بوب بالارام من ناسا، كبير المهندسين في مشروع هليكوبتر المريخ، "هذا يحمي بشكل مريح المكونات الرئيسية مثل البطارية وبعض الأجهزة الإلكترونية الحساسة من الأذى في درجات حرارة شديدة البرودة."

قال مسئولو ناسا إنه من المتوقع أن تنطلق هليكوبتر Ingenuity في أول رحلة لها في 11 أبريل، مع وصول البيانات من هذا الاختبار إلى الأرض في 12 أبريل.

كما أن الطائرة بدون طيار تبلغ تكلفتها 85 مليون دولار، وهي أول طائرة هليكوبتر يتم إرساله إلى عالم آخر، وهي مصممة لاختبار تقنيات المركبات الطائرة المستقبلية على الكواكب الأخرى، وتحمل Ingenuity كاميرتين لتوثيق رحلاتها، والتي ستراقبها أيضًا مركبة المثابرة.