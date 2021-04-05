شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيانات الأقمار الصناعية لمدة 30 عامًا تكشف عن تهديدات تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، استخدم بعض العلماء صور الأقمار الصناعية لمدة 30 عاما لدراسة دورات حياة غابات المنجروف في الإقليم الشمالي وكوينزلاند ونيو ساوث ويلز.
وتم ربط الأقمار الصناعية بالبيانات الميدانية التي تم جمعها في الثمانينيات والتسعينيات والألفينيات من القرن الماضي، ووجدوا درجة من التباين في دورات حياة المنجروف، وذلك عبر علم الفينولوجيا، وهو علم دراسة الأحداث الدورية في دورات حياة النباتات والحيوانات.
وتعد الأقمار الصناعية هي أداة ممتازة لدراسة التغيرات في صحة الغابات والمساحة والفينولوجيا، كما تلتقط بعض الأقمار الصناعية صورًا للأرض منذ عقود، مما يتيح الفرصة لإلقاء نظرة على حالة غابات المنجروف منذ 30 عامًا أو أكثر.
وتُظهر صور الأقمار الصناعية الموضحة بيانات حول كيف تغيرت غابات المنجروف في منطقة كيمبرلي بغرب أستراليا بين عامي 1990 و2019.
ويمكن أن ترى كيف تقلصت غابات المنجروف في بعض المناطق، لكن توسعت في أخرى، فيبدو أن غابة المنغروف هذه تعمل بشكل جيد في مناطق قليلة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أن هذه المنطقة بها عدد قليل من البشر.