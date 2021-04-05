شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طريقة كتم الصوت أثناء مكالمات زووم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى العديد من مستخدمي الاتصالات، الكثير من مكالمات Zoom كجزء من الوضع الطبيعي الجديد مع انتشار العمل والتعليم عن بعد والفيديوهات الجماعية أثناء الوباء، ولكن البعض قد يواجهون مشكلات اثناء اجتماعات الفيديو لاسيما تلك المتعلقة بالعمل والتى تحظي بطابع رسمى، أغلبها يرجع إلى الأصوات الخارجية أَو المحيطة بالمستخدمين والتي قد تسبب حرجا أثناء المكالمة، ولحل هذا الأمر يجب أن يكون هناك إعداد للانضمام إلى مكالمة دائمًا في وضع كتم الصوت وفقا لموقع thenextweb.

إليك كيفية تمكينه:

افتح تطبيق Zoom على سطح المكتب الخاص بك.

توجه إلى التفضيلات، الصوت.

حدد المربع "كتم صوت الميكروفون عند الانضمام إلى اجتماع".

وبهذه الخطوات البسيطة تمكن المستخدم من كتم الصوت تلقائيًا حتى يعيد يدويًا، وهو ما يمنع أى أصوات خارجية أَو أى أمور شخصية يمكن أن تطرأ بشكل مفاجئ أثناء مكالمة الفيديو عند التحدث من أى مكان.

إذا كنت تريد إيقاف تشغيل الكاميرا افتراضيًا، فيمكنك الانتقال إلى التفضيلات، الفيديو، تحديد خيار مشابه.

سيضمن ذلك أنك لست مضطرًا إلى الظهور بمظهر مثالى أثناء الانضمام إلى مكالمة فيديو.