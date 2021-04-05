علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPad Pro 11-inch وiPad (2020)

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القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad Pro، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad Pro 11- inch وiPad (2020)، أن تساعدك فى الاختيار:

 

iPad Pro 11-inch

الشاشة: 11 بوصة.

دقة الشاشة: تبلغ 2388× 1668بيكسل.

 

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

 

المعالج: معالج Apple A12Z Bionic.

 

الرام: تبلغ 6 جيجابايت.

 

نظام التشغيل: نظام iPadOS14.

 

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل.

 

الكاميرا الأمامية: بدقة 7ميجابيكسل.

 

البطارية: بقوة 7538 mAh.

 

iPad (2020)

الشاشة: شاشة 10.2بوصة .

دقة الشاشة: تبلغ 2160 × 1620 بيكسل.

 

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

 

المعالج: معالج Apple A12 Bionic.

 

الرام: تبلغ 6 جيجابايت.

 

نظام التشغيل: نظام iPadOS14.

 

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.

 

الكاميرا الأمامية: بدقة 1.2 ميجابيكسل.

 

البطارية:بقوة 8134mAh.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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