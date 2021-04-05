شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أكثر 5 ألعاب شعبية على أجهزة أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت ألعاب الموبايل من بين الألعاب التى تحظى بشهرة وشعبية كبيرة بين المستخدمين، وقد كشف موقع gadgetsnow التقنى عن مجوعة من أشهر ألعاب منصة أيفون، والتى يقبل المستخدمين على ممارستها بشكل كبير، وفيما يلى نعرضها كما يلى:

لعبة Honor of Kings

حققت لعبة Honor of Kings ما مجموعه 717 مليون دولار خلال هذه الفترة، مما يجعلها اللعبة الأكثر ربحًا فى متجر التطبيقات، وتُعرف اللعبة خارج الصين باسم Arena of Valor، و هى لعبة ساحة معركة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت (MOBA) من TiMi Studios.

لعبة PUBG Mobile

بلغ إجمالى أرباح PUBG Mobile حوالى 636 مليون دولار، مما يجعلها ثانى أعلى لعبة فى متجر التطبيقات، وهى واحدة من أشهر ألعاب الهاتف المحمول فى العالم، وتعد PUBG Mobile هى لعبة باتل رويال يمكن لعبها فى كل من وضع منظور الشخص الأول والثالث.

لعبة Genshin Impact

واحدة من اشهر الألعاب، وقد حققت أرباح وصلت إلى 293 مليون دولار لتصبح ثالث أعلى ثلاث ألعاب من حيث الأرباح، وهى لعبة متحركة ومغامرة فى عالم مفتوح تدور أحداثها فى عالم خيالي، واللعبة قابلة للعب بصيغة الغائب.

Roblox

جاء Roblox فى المركز الرابع بـ 233 مليون دولار، حيث يمكنك اللعب وإنشاء أى شيء تتخيله" فى عالم افتراضي.

Three Kingdoms Tactics

كانت تكتيكات الممالك الثلاث هى الوافد المفاجئ الذى حقق 195 مليون دولار، و هى لعبة إستراتيجية من Qookka Games و Alibaba.