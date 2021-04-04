«الاسم.. السيرة الذاتية.. المواقع.. البريد الإلكتروني.. الرسائل».. تفاصيل تسريب بيانات 44 مليون حساب مصري على «فيسبوك»

الشارقة - اميمة ياسر - في واقعة ماساوية، كشف موقع «Business Insider»، عن تسريب بيانات نحو نصف مليار مستخدم لحساباتها يوم السبت الماضي، وتضمن التسريب للمعلومات الشخصية لحوالي 533 مليون مستخدم على فيسبوك، منهم حوالي 44 مليون مستخدم مصري، 3 مليون مستخدم أردني، ونحو 4 ملايين مستخدم ليبي، وحوالي 1.8 مليون لبناني.



وبحسب البيانات، فإن البيانات التي تم تسريبها تشمل أرقام الهواتف والمعرفات والأسماء الكاملة والمواقع وتواريخ الميلاد والسير الذاتية وفي بعض الحالات عناوين البريد الإلكتروني، موضحًا أن المعلومات متاحة مجانًا في منتدى القرصنة، مما يجعلها في متناول أي شخص لديه مهارات بيانات أولية. حسبما نشر موقع "ألوان".

بيانات قديمة تم الإبلاغ عنها سابقًا في عام 2019

وتعليقا على تسريب البيانات، قال «فيسبوك» في بيان له، إن هذه البيانات قديمة تم الإبلاغ عنها سابقًا في عام 2019، وقد اكتشفنا هذه المشكلة وأصلحناها في أغسطس من العام ذاته، في ذلك الوقت، عالجت الشركة عيبًا في تقنيتها سمح بتسريب المعلومات، وبمجرد تسريب هذه البيانات من شبكة Facebook، فإن الشركة لديها قوة محدودة لمنعها من الانتشار عبر الإنترنت.

المعلومات متاحة مجانًا في منتدى القرصنة

من جهة أخرى، أوضح موقع «Business Insider»، أن المعلومات متاحة مجانًا في منتدى القرصنة، مما يجعلها في متناول أي شخص لديه مهارات بيانات أولية، تحقق المنشور من العديد من السجلات من خلال مطابقة أرقام هواتف مستخدمي Facebook المعروفين مع المعرفات المدرجة، وأكد السجلات الأخرى عن طريق اختبار عناوين البريد الإلكتروني من مجموعة البيانات في ميزة إعادة تعيين كلمة المرور والتي يمكن استخدامها للكشف جزئيًا عن رقم هاتف المستخدم.

ملتزمون بالحفاظ على سرية بياناتك

وقال «فيسبوك»: «نحن ملتزمون بالحفاظ على سرية بياناتك المالية غير العامة، وتتضمن هذه المعلومات معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك أو معلومات طرق الدفع الأخرى، من الآن فصاعدًا، سوف نشير إلى تلك المعلومات اختصارًا باسم المعلومات الشخصية»، موضحًا أنه قد نحتاج إلى مشاركة «معلوماتك الشخصية» في ظل ظروف معينة، بحيث يمكننا إمدادك بأفضل خدمة ممكنة، أو تشغيل شركتنا، أو الامتثال للطلبات القانونية، سوف نتناول هذه الظروف بمزيد من التفصيل في موضع لاحق بهذا المستند.