شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعقد فعاليات مؤتمرها "Build" افتراضيًا مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة مايكروسوفت أن يتخلي مؤتمر المطورين السنوى لها والذى يعرف بـ Build عن التنسيق الشخصى ويصبح افتراضيًا بالكامل فى الفترة من 25 إلى 27 مايو، وذلك نظرًا لأن الأحداث التقنية الرئيسية أصبحت افتراضية مرة أخرى وسط زيادة حالات Covid على مستوى العالم.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتم تنظيم Microsoft Build 2020 أيضًا رقميًا فقط، حيث تستخدم الشركة مؤتمر "Build"، الذى يحضره عادة أكثر من 5000 شخص، لعرض التقنيات والميزات الجديدة لمنتجات Office وWindows.

وأكد متحدث باسم Microsoft تواريخ 2021 إلى The Verge، وقالت الشركة عبر موقعها :"Microsoft Build هو المكان الذى يتعلم فيه المطورون والمهندسون المعماريون والشركات الناشئة والطلاب ويتواصلون ويبرمجون معًا، ويتشاركون المعرفة ويوسعون مجموعة مهاراتهم، بينما يستكشفون طرقًا جديدة للابتكار للمستقبل".

فيما أعلن فيس بوك أيضًا عن تنظيم مؤتمر مطورى F8 الرائد فى حدث افتراضى ليوم واحد فى 2 يونيو، وسيسمى F8 Refresh، وستكون المرحلة الافتراضية مفتوحة للمطورين فى جميع أنحاء العالم ويتم بثها مباشرة على صفحة Facebook for Developers، وقد جذبت F8 عادة أكثر من 5000 شخص خلال صورتها الرمزية.

وقالت شركة أبل إنها ستستضيف مؤتمرها السنوى للمطورين (WWDC) فى الفترة من 7 إلى 11 يونيو، بتنسيق عبر الإنترنت بالكامل، فيما أعلنت جوجل عدم المشاركة شخصيًا فى المؤتمر العالمى للجوال (MWC) 2021، بعد أن قرر العديد من عمالقة التكنولوجيا مثل Nokia و Ericsson و Sony و Oracle عدم حضور الحدث الرئيسى المخصص لصناعة الهواتف الذكية العالمية.