شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجعل من الصعب على صانعى تطبيقات أندرويد تتبع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أنه اعتبارًا من 5 مايو 2021، ستطالب جوجل المطورين بإبداء أسباب قوية لها للسماح لهم بالوصول إلى قائمة بجميع التطبيقات على هاتف أندرويد الخاص بالمستخدم، وقالت جوجل: "يُنظر إلى مخزون التطبيقات المثبتة التى تم الاستعلام عنها من الجهاز على أنها بيانات مستخدم شخصية وحساسة تخضع لسياسة المعلومات الشخصية والحساسة".

وتقوم جميع التطبيقات التى قمت بتثبيتها على هاتف أندرويد الخاص بك تقريبًا بعمل شيء واحد سرًا، وهو القيام بعمل قائمة بجميع التطبيقات الموجودة على هاتفك، حيث يتم جمع قائمة التطبيقات هذه وربطها بمعرف المستخدم الخاص بك إلى جانب رقم هاتفك وموقعك وعناوينك وما إلى ذلك، حيث تساعد معرفة التطبيقات الأخرى الموجودة على هاتفك المطورين على تتبع اختياراتك الشخصية وعرض الإعلانات ذات الصلة، بحسب موقع TOI الهندى.

كما تزعم التقارير أيضًا أنه يمكن أيضًا تخمين "الانتماءات السياسية" لمستخدم أندرويد من خلال نوع التطبيقات التى يمتلكها على هواتفهم، والآن، تحتاج بعض التطبيقات حقًا إلى الوصول إلى جميع التطبيقات الأخرى الموجودة على هاتف أندرويد الخاص بك، فعلى سبيل المثال، تحتاج تطبيقات مثل File Manager و Anti- virus وما إلى ذلك للوصول إلى هذا الوصول للعمل بشكل صحيح، ومع ذلك، لا يحتاج تطبيق الكاميرا أو تطبيق torchlight إلى مثل هذه الامتيازات، مع ملاحظة أن عدد قليل جدًا من مستخدمى أندرويد على مستوى العالم يدركون هذا الانتهاك للخصوصية من خلال التطبيقات العشوائية، وقد كانت هذه الممارسة سائدة لفترة طويلة الآن وتتدخل جوجل أخيرًا لإيقافها أخيرًا.

ووفقًا لـ جوجل، يمكن فقط لهذه التطبيقات الوصول إلى قائمة التطبيقات إذا كانت "الوظيفة أو الغرض الأساسى الذى يواجه المستخدم يتطلب رؤية واسعة للتطبيقات المثبتة على جهاز المستخدم"، ومع هذا التغيير، قد تتوقع خصوصية أفضل على هاتف أندرويد الخاص بك مما يجعل من الصعب على المطورين المحتالين تتبعك.