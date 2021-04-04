تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق تحديث iOS 14.5 وجهاز iPad Pro يدعم الإتصال بشبكات 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت شركة ابل مؤخراً إلى خططها لدفع تحديث iOS 14.5 بمجموعة من المميزات الجديدة لمستخدمي هواتف الأيفون، كما تستعد ابل لإطلاق جهاز iPad Pro يدعم الإتصال بشبكات 5G خلال هذا العام.

تقدم شركة ابل تحديث iOS 14.5 قريباً بميزة رئيسية تمنع التطبيقات بشكل إفتراضي من تتبع مستخدمي هواتف الأيفون وإستهدافهم لإرسال المادة الإعلانية.

يمكن للمستخدمين أيضاً إختيار الإستمرار في تلقي المادة الإعلانية على شبكة الإنترنت وذلك عن طريق الإشتراك وإعطاء التطبيقات تصريح لتتبع المستخدم.

ولقد أشار تقرير نشر عبر ArsTechnica أن ابل إتجهت خلال الفترة الماضية لرفض التطبيقات التي تتطلب مسح البصمة بهدف تتبع المستخدمين، كما يدعم iOS 14.5 المستخدمين في فتح هاتف الأيفون عن طريق ساعة ابل الذكية.

أيضاً أكد التقرير على خطط ابل لإطلاق إصدار جديد من أجهزة iPad Pro خلال هذا العام، على أن ينطلق هذا الإصدار بميزة الإتصال بشبكات 5G.

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