شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إغلاق تطبيق Google Wifi ودمج مميزاته مع تطبيق Google Home والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل ستغلق تطبيق Google Wifi المخصص لإدارة أجهزة التوجيه الخاصة بها، وستقوم بنقل هذه الوظيفة إلى تطبيق Google Home لمساعدة المستخدمين على التحكم فى جميع منتجاتهم المتصلة وإدارتها فى مكان واحد.

وسيأتى التحول إلى تطبيق Google Home على مرحلتين - أولاً، ستقوم جوجل بتعطيل معظم وظائف تطبيق Google Wifi فى 25 مايو، حسبما ذكرت The Verge، وبدءًا من ذلك الوقت، سيتمكن المستخدمون فقط من عرض الحالة الحالية لشبكاتهم، ولكن أى تغييرات، بما فى ذلك إضافة أجهزة توجيه أو نقاط وصول جديدة، يجب أن تتم فى تطبيق Google Home.

وبعد ذلك، ستزيل جوجل تطبيق Wifi من Play Store و iOS App Store، مما يؤدى إلى توجيه جميع المستخدمين لاستخدام تطبيق Google Home حصريًا فى يونيو، وفقًا لما جاء فى التقرير، وتعمل جوجل على هذا التغيير منذ عام 2019، عندما أطلقت أجهزة توجيه Nest Wifi، والتى لا يمكن تهيئتها إلا فى تطبيق Google Home.

وتشير جوجل إلى أن ترحيل إعدادات Wifi الحالية إلى تطبيق Google Home سيوفر بعض المزايا الجديدة، بما فى ذلك القدرة على استخدام مساعد جوجل لأشياء مثل إيقاف اتصال Wi- Fi مؤقتًا، واختبار سرعة الإنترنت الحالية، وإظهار كلمة مرور Wi- Fi الخاصة بالضيف، وعلى شاشة Google Nest Hub أو Nest Hub Max.

ويبدو أن ترحيل إعداد الشبكة عملية بسيطة نسبيًا، على الرغم من أن إرشادات جوجل تحذر من أنه بمجرد انتقال المستخدم إلى تطبيق Google Home، لا يمكنه العودة.