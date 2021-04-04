شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على خطوات نقل صور iCloud إلى صور جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Apple خدمة تتيح لك نقل الصور ومقاطع الفيديو على iCloud تلقائيًا إلى صور Google، وقامت الشركة بتفصيل هذه الأداة الجديدة في مستند خدمة، موضحة أن الأمر سيستغرق من ثلاثة إلى سبعة أيام لنقل ملفات الوسائط الخاصة بك إلى صور Google، وبرر ذلك بأنه يستخدم هذا الوقت للتحقق من طلبك وفقا لموقع TheNextWeb.

وبينما يُسمح لك بتحويل جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك، قد لا يتم نقل بعض التنسيقات مثل Live Photos وصور RAW والألبومات الذكية بالتنسيق الأصلي - أو يتم نقلها على الإطلاق.

إليك كيفية تقديم طلب التحويل: توجه إلى رابط Privacy Apple وقم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بك.

حدد خيار "نقل نسخة من بياناتك".

حدد صور iCloud ، واختر صور Google.

ابدأ التحويل بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.

قبل حذف جميع الصور والمقاطع الخاصة بك في صور Google، يجب عليك التحقق من مساحة التخزين المتبقية على حسابك.

ولاحظ أيضًا أن هذا النقل لا يحذف الصور من حسابك على iCloud، لكنه ينسخها إلى صور Google، لذلك إذا كنت تريد توفير مساحة على iCloud الخاص بك، فسيتعين عليك القيام بذلك يدويًا عن طريق إزالة الصور من iCloud بعد اكتمال النقل.

وقالت الشركة إن هذه الخدمة متاحة حاليًا للمستخدمين في أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليختنشتاين ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.