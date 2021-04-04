تعرف على موعد إطلاق سماعات Nokia Earbuds اللاسلكية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أيام قليلة تفصلنا عن الحدث المنتظر لشركة نوكيا لإطلاق باقة متنوعة من منتجاتها، حيث من المقرر إقامة الحدث في 8 أبريل الجاري، تشير التسريبات إلى أن الشركة لن تشمل سماعات نوكيا الجديدة Nokia Earbuds، حيث ستأتي السماعات قبل الحدث.

ووفقا لموقع ”لو كي تك“، فإن الشركة ستطلق سماعات أذن ستيريو لاسلكية (TWS)، موضحة أن موعد الكشف عن هذا المنتج سيكون، غدا الإثنين، أي قبل أيام من حدث HMD Global المقرر عقده في 8 أبريل.

واستعرض الموقع الميزات الفريدة لسماعات نوكيا المنتظرة، وأوضح أنها ستكون مقاومة للغبار والماء بمعيار IPX7، حتى يمكن استخدامها في المطر.

كما تشير المواصفات إلى أن Nokia Earbuds ستأتي بخاصية إلغاء الضوضاء النشط؛ الأمر الذي من شأنه أن يوفر جودة عالية عند استخدام السماعات في الأماكن المزدحمة، وسيجعل السماعات مناسبة للاستخدام أثناء التمرين وللألعاب.

ويتوقع أن تأتي بتقنية الصوت Qualcomm aptX HD ودعم Bluetooth 5.1، وبتقنية الشحن السريع، بحيث يمكن شحنها لمدة 10 دقائق لتعمل 9 ساعات.

ويبدو أن قدرات سماعات Nokia Earbuds اللاسلكية ستمكنها من التنافس مع عدد كبير من سماعات الأذن المتوفرة بالفعل في الأسواق، من مختلف العلامات التجارية، وستكون متاحة بالألوان: الذهبي والأسود والأزرق.