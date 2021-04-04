تكنولوجيا: BlackBerry تستعد لإطلاق إصدارها الأول من هواتف 5G بإعدادات مميزة في الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة BlackBerry في العمل على تطوير إصدارها الأول من الهواتف الذكية المميزة بدعم شبكات 5G، كما تقدم الهاتف بإعدادات مميزة في الكاميرة الخلفية.

تستعد شركة BlackBerry لإطلاق أول الهواتف الذكية التي تدعم الإتصال بشبكات 5G لاحقاً هذا العام، ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن الإصدار القادم يأتي بلوحة مفاتيح QWERTY الشهيرة من البلاك بيري، مع تصميم مميز للكاميرة الخلفية، كما أشار تقرير جاء من TechRadar إلى أن هذا الإصدار ينطلق رسمياً في النصف الأول من 2021.

أيضاً يؤكد تقرير TechRadar على أن البلاك بيري تستهدف هذا العام التركيز على تطوير إعدادات الكاميرة الخلفية، لذا من المتوقع أن يرتفع مستوى تسعير الهاتف.

ولقد أشار الرئيس التنفيذي Peter Franklin إلى أنه مع إنتعاش سوق الهواتف الذكية يرتفع الطلب على تعزيز معايير الحماية والامان في الهواتف الذكية، مع زيادة كفاءة الهواتف الذكية في الإنتاجية، وهو ما تسعى شركة البلاك بيري إلى تنفيذه في الإصدار القادم من الهواتف الذكية.

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