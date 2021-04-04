شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تجمد حسابات مصرفية لبايت دانس.. والشركة تصفها بالـ"مضايقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت شركة ByteDance الصينية محكمة هندية أن تجميدًا حكوميًا لحساباتها المصرفية في تحقيق بشأن تهرب ضريبي محتمل يرقى إلى مستوى المضايقة وتم القيام به بشكل غير قانوني، وفقًا لملف اطلعت عليه رويترز.

وخفضت ByteDance في يناير قوتها العاملة الهندية بعد أن حافظت نيودلهي على حظر تطبيق الفيديو الشهير TikTok، الذي فرض العام الماضي بعد اشتباك حدودي بين الهند والصين، وانتقدت بكين الهند مرارًا وتكرارًا بسبب هذا الحظر وتلك التطبيقات الصينية الأخرى.

وأمرت وحدة استخبارات ضريبية هندية في منتصف مارس HSBC و Citibank في مومباي بتجميد الحسابات المصرفية لشركة ByteDance India أثناء التحقيق في بعض المعاملات المالية للوحدة، طعنت ByteDance في تجميد الحسابات الأربعة أمام محكمة في مومباي.

قال شخصان مطلعان على الأمر إن أيا من موظفي ByteDance India لم يحصل على رواتب شهر مارس بسبب تجميد الحساب، أخبرت الشركة المحكمة أن لديها قوة عاملة قوامها 1335 شخصًا، بما في ذلك الموظفون الخارجيون.

وفي ملف المحكمة المكون من 209 صفحة والذي تم تقديمه في 25 مارس، أبلغت ByteDance المحكمة العليا في مومباي أن السلطات تصرفت ضد الشركة دون أي دليل مادي ولم تقدم إشعارًا مسبقًا، وفقًا لما يقتضيه القانون الهندي، قبل مثل هذا "الإجراء الصارم".

وجادل ByteDance بأن حظر الحسابات "أثناء عملية التحقيق يصل إلى حد تطبيق الإكراه غير المبرر"، من "المقصود، بشكل غير لائق، مضايقة مقدم الالتماس".

ولم ترد المديرية العامة للاستخبارات الضريبية للسلع والخدمات الهندية، ووزارة المالية التي تشرف عليها، على الفور على طلبات للتعليق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولم يتم الإبلاغ عن تفاصيل التحقيق الضريبي مسبقًا، وأوضحت وكالة الضرائب ByteDance العام الماضي أن لديها أسبابًا للاعتقاد بأن الشركة قامت بإلغاء معاملات معينة وطالبت بإعفاءات ضريبية مفرطة، كما يظهر الإيداع.

وامتنعت بايت دانس عن التعليق على ملف المحكمة لكنها قالت لرويترز يوم الثلاثاء الماضى، إنها لا توافق على قرار مصلحة الضرائب، وامتنع إتش إس بي سي عن التعقيب بينما لم يرد سيتي بنك.

وتم تدقيق الصفقات الأخرى، ورفضت المحكمة منح ByteDance راحة فورية في جلسة استماع قصيرة يوم الأربعاء الماضى، الجلسة القادمة مقررة يوم الثلاثاء القادم.

ويركز التحقيق على التهرب المحتمل من الضرائب المتعلقة بالإعلان عبر الإنترنت والمعاملات المالية الأخرى بين ByteDance India والكيان الأم في سنغافورة، TikTok Pte Ltd، لم ترد TikTok على رسالة بريد إلكتروني تطلب تعليقًا.

وقالت بايت دانس للمحكمة إن قوتها العاملة في الهند تضم 800 شخص يعملون في فريق "الثقة والأمان" الذي يدعم أنشطة مثل الإشراف على المحتوى في الخارج.

وأضافت أن الشركة لديها "خطط عمل قوية في الهند ولا تفكر في حلها"، وحثت المحكمة على رفع تجميد الحسابات.

وبدأت مصلحة الضرائب التحقيق مع الشركة في يوليو. وفتشت الوثائق في مكتب الشركة واستدعت واستجوبت ما لا يقل عن ثلاثة مديرين تنفيذيين، حسب المذكرة، طلبت السلطات أيضًا من ByteDance تقديم المستندات، بما في ذلك الفواتير والاتفاقيات الموقعة مع بعض العملاء.

ويقول الإيداع إن ممثلي ByteDance "ظهروا عدة مرات" أمام موظفي الضرائب وقدموا المستندات.

وتعرض TikTok، أحد تطبيقات الفيديو الأكثر شعبية في الهند قبل حظره، للتدقيق في جميع أنحاء العالم.

في عهد الرئيس دونالد ترامب آنذاك، زعمت الولايات المتحدة أن التطبيق يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي، أوقفت الإدارة الجديدة لجو بايدن دعوى قضائية حكومية كان من الممكن أن تؤدي إلى حظر فعلي على استخدام TikTok هناك.