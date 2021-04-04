شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه NFT؟ كل ما تحتاج لمعرفته حول جنون الاستثمار الرقمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من المهتمين بالجانب المالي أو التقني للإنترنت في الشهرين الماضيين، فربما تكون قد سمعت بمصطلح "NFT"، إنه أحدث جنون للاستثمار الرقمي يتجه إليه الكثيرين في الوقت الراهن، حيث يحقق لبعض البائعين مبالغ ضخمة، وعلى خطى العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم، يرمز NFT إلى "رمز غير قابل للاستبدال"، وتم الترحيب به كطريقة لإسناد قيمة وندرة في العالم الحقيقي إلى الأعمال الفنية والأصول الرقمية.

ما هو NFT؟

NFT تعني رمز غير قابل للاستبدال، حيث يمكن تبديل الأشياء القابلة للاستبدال بأصل من نفس النوع والقيمة بالضبط - العملات التقليدية مثل الجنيه تعمل على هذا النحو، لكن عندما يكون شيء ما غير قابل للاستبدال، فلا يمكن تغييره بهذه الطريقة لأنه فريد من نوعه.

فكر في الأمر مثل لوحة شهيرة أو بطاقة تداول نادرة - لن يكون هناك سوى نسخة أصلية واحدة، بغض النظر عن عدد النسخ التي تم إنشاؤها، حيث أن NFT هو رمز مميز للتشفير لا يمكن نسخه، والذي يعمل بمثابة شهادة ملكية للعناصر الافتراضية.

كما أن بروتوكول blockchain ، على الرغم من أنه ملفوف في الرياضيات والمصطلحات المعقدة، هو وثيقة متاحة للجمهور أثبتت عدم وجود اثنين من NFTs متماثلان، لذلك فإذا كنت تمتلك NFT، فإن الأمر ملكك بلا منازع، و قال أنتوني هامر هودجز، رئيس برنامج إدارة أعمال الموسيقى في كلية لندن للإعلام الإبداعي (LCCM)، لـ Metro.co.uk: إن الضجة الحالية حول NFTs مثيرة للاهتمام لأنها توضح هذه المبادئ الاقتصادية الأساسية للندرة والقيمة والتوريد والطلب بينما يصعب تحديده في الوقت نفسه".

ما الهدف منها؟

تم بيع الأعمال الفنية المادية والتذكارات النادرة الأخرى منذ فترة طويلة مقابل مبالغ كبيرة من المال، ولكن إذا قمت بإنشاء شيء رقميًا، فمن الصعب تحقيق مكاسب، لذا، فإن NFT تقدم فرصة للفنانين في عصر الإنترنت لكسب بعض المال عن طريق بيع الملكية لأي شخص يريدها، وقد رأينا بالفعل صور GIF شهيرة مثل Nyan Cat تجمع أكثر من 375000 جنيه إسترليني من عملة الإيثر المشفرة.

وقال كريس توريس، الفنان الذي يقف وراء Nyan Cat ، لموقع The Verge: "إنه يمنح القوة للمبدع. "يمتلكها المبدع في الأصل، ومن ثم يمكنهم بيعها وتحقيق الدخل مباشرة والاعتراف بعملهم." بيع أصل رقمي لا يعني أن المنشئ الأصلي يفقد حقوق الطبع والنشر أيضًا، ما لم يتم النص صراحةً على ذلك كجزء من عملية البيع.

بالطبع، هذا لا يمنع أي شخص على الإنترنت من نسخ الصورة بسهولة، لكن NFT يمنح شخصًا شرف معرفة أنه "يمتلك" الصورة الأصلية، كما هو الحال مع أي نظام blockchain ، لا يمكن تزوير السجلات أو تقسيمها، حيث يتم تسجيلها على أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تعد جزءًا من الشبكة، مما يعني أنه يمكن التحقق من الملكية.