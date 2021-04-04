تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات هاتف Oppo A74 5G بمعدل تحديث 90Hz وسعر 340 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Oppo A74 5G في قوائم أحد منافذ البيع مؤخراً كما كُشف عن تفاصيل مواصفات الهاتف قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

كشفت التسريبات عن هاتف Oppo A74 5G الذي رصد بنموذج رقم CPH2219 في قوائم أحد منافذ البيع، كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 633، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

أيضاً أوضحت التسريبات مواصفات الكاميرة في هاتف Oppo A74 5G، حيث يتميز بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وmacro.

أيضاً يتميز الهاتف بشاشة LCD بتقنية AMOLED بحجم 6.43 إنش وجودة عرضFHD بلس، كما تتضمن الشاشة تقنية إستشعار البصمة، ويدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G.

كما كشفت التسريبات السابقة عن الإصدار الأخر من هاتف Oppo A74 الذي يأتي بنموذج رقم CPH2197 ورقاقة معالج Snapdragon 480 5G والذي رصد في GeekBench خلال الفترة الماضية، كما أوضحت الصفحة الرسمية بدء الحجز المسبق للهاتف.

أيضاً يأتي كلاً من إصداري 4G و5G بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يتميز الهاتفين بمدخل 3.5مم للسماعات.

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