آبل تجري تحديثا ضخما للألعاب الجديدة في Arcade

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

حصلت خدمة بث الألعاب من شركة آبل المسماة Arcade على تحديث ضخم للألعاب الجديدة، بما في ذلك بعض الألعاب الكلاسيكية المحمولة.

ويتضمن أحدث توسع للخدمة أكثر من مجرد ألعاب جديدة، حيث أطلقت آبل ما تقول: إنه أكبر توسع للخدمة حتى الآن، وذلك عبر إضافة 30 لعبة، مما يجعل المكتبة تضم أكثر من 180 لعبة.

وهناك بعض الإصدارات الأصلية الجديدة، مثل: NBA 2K1 و The Oregon Trail و Fantasian و World of Demons و PlatinumGames.

وكجزء من التحديث، تحصل الخدمة على فئتين جديدتين من الألعاب تسميهما كلاسيكيات خالدة Timeless Classics والأفضل ضمن متجر التطبيقات App Store Greats.

وبالنسبة إلى App Store Greats، تضيف آبل إلى الخدمة عددًا من أفضل الألعاب البارزة للهواتف المحمولة، بما في ذلك Threes و Monument Valley و Mini Metro و Remaster من Cut the Rope.

وفي الوقت نفسه، تشير Timeless Classics إلى الألعاب الشهيرة، مثل: لعبة الطاولة والسوليتير وألعاب الشطرنج والسودوكو.

وفي حين أن معظم ألعاب Arcade قابلة للعب عبر Apple TV و Mac و iOS، فإن هذه الفئات الجديدة تعمل عبر آيفون وآيباد فقط.

وأطلقت آبل خدمة Arcade للمرة الأولى في عام 2019 كخيار جديد للألعاب المتميزة عبر منصة سيطرت عليها تجارب اللعب المجانية.

وكانت آبل في سباق دائم لتبرير قيمة الاشتراك الشهري لخدمة Arcade (يتم تضمينها الآن في Apple One)، لكنها ركزت تاريخياً على الألعاب الأحدث.

وتمثل إضافة الألعاب القديمة تعزيزًا للقائمة الكلية، بالإضافة إلى كونها إقرارًا بأن بعض اللاعبين قد يرغبون في رؤية الألعاب المألوفة جنبًا إلى جنب مع الألعاب الجديدة.

وكان الإصدار الأصلي من المنصة عبارة عن خدمة مليئة بالألعاب الجديدة والحصرية إلى حد كبير من مطورين مثل (هيرونوبو ساكاغوتشي) Hironobu Sakaguchi، مطور لعبة Final Fantasy، وعدد من المطورين المستقلين.

وبالرغم من جودة الألعاب والسعر المنخفض نسبيًا (قيمة الاشتراك هي 4.99 دولار في الشهر)، يُقال: إن آبل ليست راضية عن مقدار التفاعل الذي تحصل عليه الألعاب، وهو ما قد يكون سببًا وراء هذا التحول الأخير في الاتجاه.