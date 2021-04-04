شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختبر تأثير الماء على مركبتها الفضائية لتجهيزها لمهمة القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ناسا مؤخرًا في إجراء سلسلة من اختبارات تأثير الماء على كبسولة الطاقم لمركبتها الفضائية الجديدة أوريون، للتحقق من كيفية استجابة الكبسولة للرش في جسم مائي وفقا لما نقله موقع DigitalTrends.

وفى يوم الثلاثاء القادم ستجري الوكالة اختبارًا آخر من هذا القبيل وسيتم بث هذا الاختبار على الهواء مباشرة، حتى تتمكن من مشاهدته فور حدوثه.

سيجري الاختبار في الساعة 1:45 مساءً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:45 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ) يوم الثلاثاء، 6 أبريل، في مرفق أبحاث الهبوط والتأثير التابع لمركز لانجلي للأبحاث التابع لوكالة ناسا في هامبتون، فيرجينيا.

وسيتم بث الاختبار على الهواء مباشرة على تلفزيون ناسا، والذي يمكنك مشاهدته عبر موقع ناسا، ستمتد التغطية من الساعة 1:45 مساءً ET وسيتضمن تعليقًا من شخصين يعملان في المشروع: Debbie Korth ، Orion Crew ومدير وحدة الخدمة في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا، وجاكوب بوتنام، محلل البيانات في مركز لانجلي للأبحاث.

وبالنسبة للاختبار، سيقوم فريق ناسا بإسقاط نسخة اختبارية تبلغ 14000 رطل من مركبة أوريون الفضائية في منشأة شيدت خصيصًا تسمى Hydro Impact Basin، يبلغ طول هذا الخزان الضخم 115 قدمًا وعرضه 90 قدمًا ويمتلئ بمليون جالون من الماء.

ومن خلال إسقاط مركبة اختبار تحاكي شكل ووزن المركبة النهائية، يمكن للمهندسين أن يروا كيف ستتفاعل مع هبوطها النهائي في المحيط الهادئ كجزء من مهمة Artemis إلى القمر.

كتبت ناسا على موقعها على الإنترنت: "بدأت سلسلة اختبارات السقوط هذه في 23 مارس لوضع اللمسات الأخيرة على نماذج الكمبيوتر للأحمال والهياكل قبل اختبار رحلة Artemis II ، وهي أول مهمة لناسا مع طاقم على متن أوريون"، "سوف يحمل Artemis II رواد الفضاء حول القمر والعودة، مما يمهد الطريق لهبوط أول امرأة بالاضافة الى رجل على سطح القمر وإقامة وجود مستدام على القمر في إطار برنامج Artemis، تعتمد سلسلة الاختبارات الحالية على الاختبارات السابقة وتستخدم تكوين وحدة الطاقم بناءً على التصميم النهائي للمركبة الفضائية ".

وبمجرد جمع البيانات من اختبار تأثير الماء، ستكون ناسا قد اقتربت خطوة واحدة من جعل أوريون جاهزًا للطيران لمهمة القمر.