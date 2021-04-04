أمازون فكرت بفتح متاجر خصومات للمنتجات غير المباعة

دبي - يزن راشد - أفادت وكالة بلومبرج أن شركة أمازون فكرت بفتح متاجر خصومات لبيع الإلكترونيات والسلع المنزلية غير المباعة بتخفيضات كبيرة، وهو توسع كبير محتمل لمحفظة الشركة المتزايدة من المواقع التقليدية.

وبحسب المعلومات، فمن المفترض أن تتضمن متاجر الخصومات المخزون غير المباع الموجود في مستودعات أمازون.

وفكرت الشركة في فتح متاجر دائمة، بالإضافة إلى مواقع مؤقتة في مراكز التسوق أو مواقف السيارات.

وكانت الخطط قيد المناقشة في العام الماضي، لكن الوباء وسلسلة Amazon Fresh الجديدة أجبرت العديد من الموظفين على التركيز على العمليات اليومية.

وتمثل هذه الخطة طريقة لتتمكن من خلالها أمازون من تنظيف مستودعاتها والتخلص من المخزون دون الحاجة إلى تدميره مع الحفاظ على السعر والسماح للعملاء بالوصول إلى المنتجات بتكلفة منخفضة.

وبنت أمازون متاجر ضخمة في السنوات العديدة الماضية، بدءًا من سلسلة من المكتبات، التي ظهرت للمرة الأولى في عام 2015 في مركز تسوق راقي في سياتل.

كما افتتحت Amazon Go، وهو متجر صغير دون أمين صندوق يستخدم الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى لتتبع المشتريات، في عام 2018.

وهناك أيضًا Amazon 4-Star، وهو سوق للإلكترونيات والسلع المنزلية ولعب الأطفال يبيع خليطًا من العناصر ذات التصنيف العالي والأكثر مبيعًا.

وبدأت شركة مخزن البقالة Amazon Fresh بفتح متاجرها العام الماضي، وكانت تضيف مواقع جديدة بشكل ثابت.

وتدير أمازون اليوم 96 متجرًا فعليًا وسبع منافذ منبثقة ضمن المراكز التجارية تحت علامتها التجارية الخاصة، وذلك وفقًا لموقعها عبر الإنترنت.

ولدى شركة السوبر ماركت Whole Foods Market، الذي تم الاستحواذ عليه في عام 2017، أكثر من 500 محل بقالة.

ومن المحتمل أن يكون مخزون المتجر الجديد المقترح مشابهًا لمخزون Amazon 4-Star، مع التركيز على العناصر الأصغر التي لا تشغل الكثير من المساحة الأرضية.

ويتماشى فتح سلسلة متاجر الخصومات مع نهج تجار التجزئة التقليديين منذ عقود للتخلص من البضائع البطيئة البيع.

وتبيع أمازون مخزونًا مخفضًا عبر الإنترنت من خلال برنامج يسمى Amazon Outlet، وتُباع العناصر المُعادة والمستخدمة من خلال صفحة منفصلة تسمى Amazon Warehouse.

ومع نمو الشركة، تم تشجيع مدراء البائعين على مساومة الموردين لكسب الحق في إرجاع مخزون أمازون غير المباع إليهم.

وقال (فيصل مسعود) Faisal Masud، مدير أمازون السابق الذي ساعد في إطلاق برنامج صفقات Amazon Warehouse قبل عقد من الزمن: كنا نتفاوض بشكل مكثف، وكان الهدف دائمًا هو استرداد الأصول.

وبالرغم من هذه الجهود، لا يزال لدى الشركة الكثير من المنتجات غير المباعة.