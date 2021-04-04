تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن خططها لإنتاج أجهزة التبريد المصغرة Xbox Series X mini fridges

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت عملاق البرمجيات مايكروسوفت على خططها لإنتاج أجهزة التبريد المصغرة Xbox Series X mini fridges.

كشف Aaron Greenberg مدير تسويق شركة مايكروسوفت في تغريدة على تويتر على خطط الشركة القادمة لإنتاج أجهزة تبريد Xbox Series X mini fridges، ولقد أكد Greenberg على صحة ما جاء في التغريدة لاحقاً، كما أشار إلى أن الوحدة الأولى من أجهزة التبريد ستقدم ل Skittles.

ولقد كشفت مايكروسوفت للمرة الأولى عن جهاز التبريد Xbox Series X refrigerator خلال العام الماضي، حيث صمم جهاز التبريد في البداية كنماذج أولية تقدم كهدايا لذا لم تقدم للبيع في الأسواق المفتوحة.

من جانب أخر لم تقدم مايكروسوفت الكثير من التفاصيل حول مشروع أجهزة التبريد Xbox Series X mini fridge، حيث لم تكشف عن موعد بدء الإنتاج، أو عدد الوحدات التي سيتم إنتاجها في المرحلة الأولى، إلا أن التوقعات تشير إلى أن مايكروسوفت ستقدم تفاصيل أخرى لاحقاً حول أجهزة التبريد.

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