علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن خططها لإنتاج أجهزة التبريد المصغرة Xbox Series X mini fridges

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت عملاق البرمجيات مايكروسوفت على خططها لإنتاج أجهزة التبريد المصغرة Xbox Series X mini fridges.

كشف Aaron Greenberg مدير تسويق شركة مايكروسوفت في تغريدة على تويتر على خطط الشركة القادمة لإنتاج أجهزة تبريد Xbox Series X mini fridges، ولقد أكد Greenberg على صحة ما جاء في التغريدة لاحقاً، كما أشار إلى أن الوحدة الأولى من أجهزة التبريد ستقدم ل Skittles.

ولقد كشفت مايكروسوفت للمرة الأولى عن جهاز التبريد Xbox Series X refrigerator خلال العام الماضي، حيث صمم جهاز التبريد في البداية كنماذج أولية تقدم كهدايا لذا لم تقدم للبيع في الأسواق المفتوحة.

من جانب أخر لم تقدم مايكروسوفت الكثير من التفاصيل حول مشروع أجهزة التبريد Xbox Series X mini fridge، حيث لم تكشف عن موعد بدء الإنتاج، أو عدد الوحدات التي سيتم إنتاجها في المرحلة الأولى، إلا أن التوقعات تشير إلى أن مايكروسوفت ستقدم تفاصيل أخرى لاحقاً حول أجهزة التبريد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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